Χονγκ Κονγκ: Σχολεία και επιχειρήσεις κλείνουν εν αναμονή του υπερτυφώνα Ραγκάσα

Οι κάτοικοι στο Μάκαο, στο μεγαλύτερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, επίσης ανέμεναν το πέρασμα του τυφώνα. Όλα τα καζίνο θα μείνουν κλειστά από τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) όταν στην πρώην πορτογαλική αποικία η προειδοποίηση για τυφώνα αναβαθμιστεί στην κατηγορία 8.Στην Ταϊβάν, το ύψος της βροχής έφθασε τα 60 εκ. στις ορεινές ανατολικές περιοχές και 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα προβλήματα στις συγκοινωνίες συνεχίστηκαν σήμερα για δεύτερη ημέρα με 273 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί.