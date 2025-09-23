Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τουρκία: Συνελήφθησαν στελέχη του δήμου Άγκυρας για οικονομικές ατασθαλίες
13 στελέχη κατηγορούνται για τον χειρισμό τους σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος το διάστημα 2021-2024
Στον μητροπολιτικό δήμο της 'Αγκυρας στρέφονται από σήμερα οι εισαγγελικές διώξεις κατά των δήμων που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
Με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της 'Αγκυρας συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί, 13 στελέχη του δήμου με την κατηγορία των οικονομικών ατασθαλιών σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος το διάστημα 2021-2024.
Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της διαφθοράς και καθαιρεθεί από το αξίωμά τους συνολικά 17 δήμαρχοι του CHP σε όλη την Τουρκία, εκ των οποίων οι 11 σε περιφερειακούς δήμους που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης.
Ο δήμαρχος της 'Αγκυρας Μανσούρ Γιαβάς είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των εθνικιστών ψηφοφόρων. Μέχρι σήμερα οι εισαγγελικές έρευνες δεν είχαν αγγίξει τον δήμο της 'Αγκυρας.
