Πακιστάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δυνάμεις ασφαλείας της χώρας
Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας που επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, δήλωσε ότι στην περιοχή που σημειώθηκαν οι βομβαρδισμοί, βρίσκονταν δεκάδες κρησφύγετα των Ταλιμπάν του Πακιστάν
Τουλάχιστον 23 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε απομονωμένη μεθοριακή περιοχή του Πακιστάν, όπως δήλωσαν η αστυνομία και πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας.
«Τα αεροσκάφη στοχοθέτησαν τέσσερα σπίτια που καταστράφηκαν εντελώς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, χωρίς να διευκρινίζει την ταυτότητα των δραστών της φονικής επίθεσης.
Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας από την Πεσαβάρ, που επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, δήλωσε ότι στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες κρησφύγετα των Ταλιμπάν του Πακιστάν.
Βουλευτής της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον στρατό ότι εξαπέλυσε αυτή τη νυχτερινή επιδρομή στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, αλλά καμία επίσημη δήλωση δεν εκδόθηκε από την κυβέρνηση ή τις ένοπλες δυνάμεις.
«Ήταν τα αεροσκάφη των δυνάμεων ασφαλείας που πραγματοποίησαν τον βομβαρδισμό. Είναι οι βομβαρδισμοί τους που σκότωσαν 23 ανθρώπους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ικμπάλ Αφρίντι, βουλευτής της αντιπολίτευσης στην πακιστανική Εθνοσυνέλευση για την περιφέρεια Χιμπέρ, όπου έγινε η επιδρομή.
Τους τελευταίους μήνες, η οργάνωση των Ταλιμπάν του Πακιστάν (TTP) έχει εντείνει τη βίαιη εκστρατεία του κατά των δυνάμεων ασφαλείας σε ορεινές, συνοριακές περιοχές με το Αφγανιστάν.
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας στην πόλη Τιράχ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 7 γυναίκες και 4 παιδιά ήταν μεταξύ των 23 νεκρών, χωρίς να διευκρινίζει ποιος ήταν ο δράστης της επίθεσης. Η Τιράχ βρίσκεται κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν, σε μια περιοχή με πολλά κρησφύγετα της TTP.
Σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε γειτονική πόλη για να διαμαρτυρηθούν για τη φονική επιδρομή.
Η οργάνωση TTP (Τεχρικ-ι-Ταλιμπάν) είναι το κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν που οποίο υποστηρίζει ότι έχει την ίδια ιδεολογία με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.
