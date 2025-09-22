Γερμανία: Μετά τα καταφύγια, σχεδιάζει πώς θα περιθάλπει 1.000 στρατιώτες την ημέρα
Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση έως το 2029 κατά των μελών του - Το καλοκαίρι είχε γίνει γνωστό πως το Βερολίνο θέλει να δημιουργήσει καταφύγια που θα χωρούν ένα εκατομμύριο άτομα
Σχέδια για την περίθαλψη έως και 1.000 τραυματιών στρατιωτών ημερησίως, σε περίπτωση που ξεσπάσει μείζονα σύγκρουση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, καταρτίζουν οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση.
Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προετοιμασίας των ευρωπαϊκών στρατών απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μεγάλης αναμέτρησης με τη Μόσχα, την ώρα που το ΝΑΤΟ προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να εξαπολύσει επίθεση έως το 2029.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Κρεμλίνου ότι δεν προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ατλαντική Συμμαχία, οι πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της (σε Πολωνία και Εσθονία) από ρωσικά αεροσκάφη και drones έχουν εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση.
Ο αρχίατρος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Ραλφ Χόφμαν ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών θα εξαρτηθεί από την ένταση των μαχών και τις μονάδες που θα εμπλακούν. «Ρεαλιστικά, μιλάμε για έναν αριθμό περίπου 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Από το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία – η μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο – οι ευρωπαϊκοί στρατοί, συμπεριλαμβανομένων και των υγειονομικών τους υπηρεσιών, έχουν εντατικοποιήσει την προετοιμασία τους για το ενδεχόμενο μελλοντικών συγκρούσεων με τη Ρωσία.
Η Γερμανία, όπως επισήμανε ο Χόφμαν, προσαρμόζει συνεχώς την ιατρική της εκπαίδευση, αντλώντας διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η φύση του πολέμου έχει αλλάξει δραματικά στην Ουκρανία», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι τραυματισμοί προέρχονται πλέον λιγότερο από πυροβολισμούς και περισσότερο από εκρήξεις και εγκαύματα που προκαλούνται από drones και πυρομαχικά περιπλάνησης.
Τα σχέδια αυτά γνωστοποίησε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BBK), Ραλφ Τίσλερ, ο οποίος δήλωσε ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης πρέπει να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα στην οποία ζει και πως η Γερμανία θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο.
«Για πολύ καιρό, επικρατούσε στην Γερμανία η πεποίθηση ότι ο πόλεμος δεν ήταν ένα σενάριο για το οποίο έπρεπε να προετοιμαστούμε. Αυτό έχει αλλάξει. Είμαστε ανήσυχοι για τον κίνδυνο ενός μεγάλου επιθετικού πολέμου στην Ευρώπη», είχε δήλωσε ο Τίσλερ.
Ο Τίσλερ ζήτησε μια «εθνική προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη μετατροπή σηράγγων, σταθμών του μετρό, υπόγειων γκαράζ, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και υπογείων δημόσιων κτιρίων σε καταφύγια προστασίας, ώστε να «δημιουργηθεί γρήγορα χώρος για 1 εκατομμύριο άτομα».
Η Γερμανία σχεδιάζει και καταφύγια ανθεκτικά σε βομβαρδισμούςΌπως είχε γίνει γνωστό μέσα στο καλοκαίρι, η Γερμανία σχεδιάζει να επεκτείνει τον αριθμό των ανθεκτικών σε βομβαρδισμούς καταφυγίων της, υπό τον φόβο μίας επίθεσης από τη Ρωσία στα επόμενα 4 χρόνια.
Καταφύγια που θα χωρούν ένα εκατομμύριο άτομα
Πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται σε αγώνα με τον χρόνο και ότι δεν αρκεί να βασιστεί στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων καταφυγίων. Τα καταφύγια αυτά θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν και θα είναι πολύ δαπανηρά, είπε ο Τίσλερ. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστούν πιο άμεσα οι υπάρχουσες κατασκευές.
Ο Τίσλερ πρόσθεσε είπε ότι πρέπει επίσης να βελτιωθούν τα συστήματα πληροφόρησης εντός του οδικού δικτύου των γερμανικών πόλεων – όπως σημάνσεις – για το πού μπορούν οι πολίτες να εντοπίσουν τα καταφύγια, καθώς και να αναβαθμιστούν οι προειδοποιητικές σειρήνες.
Σημειώνεται πως από τα περίπου 2.000 καταφύγια στη Γερμανία και τα δωμάτια προστασίας που έχουν απομείνει από τον Ψυχρό Πόλεμο, μόνο περίπου 580 είναι σε λειτουργική κατάσταση και τα περισσότερα χρειάζονται ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Μιλώντας για τη χρηματοδότηση του έργου, ο Τίσλερ τόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό, γεγονός στο οποίο έχει συμφωνήσει και η κυβέρνηση Μερτς, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη έγκριση για τη χρήση των κονδυλίων, τα οποία διεκδικούν και οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δομές κυβερνοασφάλειας.
Τα χρήματα αναμένεται να προέλθουν από τα δισεκατομμύρια που θα αποδεσμευτούν μετά την αναστολή του φρένου χρέους της Γερμανίας από το κοινοβούλιο τον Μάρτιο, η οποία θα επιτρέψει την πραγματοποίηση μεγάλων δαπανών στον τομέα της άμυνας, των ζωτικών υποδομών – όπως γέφυρες και δρόμοι που επιτρέπουν τη μεταφορά αρμάτων μάχης και προμηθειών – και της πολιτικής άμυνας.
Οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δομές κυβερνοασφάλειας, που έχουν ζωτική ανάγκη από επενδύσεις, ανταγωνίζονται επίσης για τα κονδύλια.
Ο Τίσλερ εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να καλυφθούν οι ανάγκες της πολιτικής άμυνας και τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Ζήτησε επίσης τη δημιουργία μιας υποχρεωτικής ή εθελοντικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και προέτρεψε τους πολίτες να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, αποθηκεύοντας προμήθειες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. «Η έκκλησή μας είναι: αποθηκεύστε προμήθειες που θα σας φτάσουν για 10 ημέρες, αν είναι δυνατόν», δήλωσε στην εφημερίδα, αντανακλώντας παρόμοιες εκκλήσεις άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
