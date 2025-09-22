Γερμανία: Μετά τα καταφύγια, σχεδιάζει πώς θα περιθάλπει 1.000 στρατιώτες την ημέρα

Σημειώνεται πως από τα περίπου 2.000 καταφύγια στη Γερμανία και τα δωμάτια προστασίας που έχουν απομείνει από τον Ψυχρό Πόλεμο, μόνο περίπου 580 είναι σε λειτουργική κατάσταση και τα περισσότερα χρειάζονται ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων ευρώ.



Μεγάλες δαπάνες για την ενίσχυση της άμυνας

Πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται σε αγώνα με τον χρόνο και ότι δεν αρκεί να βασιστεί στην κατασκευή νέων εγκαταστάσεων καταφυγίων. Τα καταφύγια αυτά θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν και θα είναι πολύ δαπανηρά, είπε ο Τίσλερ. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξεταστούν πιο άμεσα οι υπάρχουσες κατασκευές.Ο Τίσλερ πρόσθεσε είπε ότι πρέπει επίσης να βελτιωθούν τα συστήματα πληροφόρησης εντός του οδικού δικτύου των γερμανικών πόλεων – όπως σημάνσεις – για το πού μπορούν οι πολίτες να εντοπίσουν τα καταφύγια, καθώς και να αναβαθμιστούν οι προειδοποιητικές σειρήνες.Μιλώντας για τη χρηματοδότηση του έργου, οτόνισε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό, γεγονός στο οποίο έχει συμφωνήσει και η κυβέρνηση, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη έγκριση για τη χρήση των κονδυλίων, τα οποία διεκδικούν και οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δομές κυβερνοασφάλειας.Τα χρήματα αναμένεται να προέλθουν από τα δισεκατομμύρια που θα αποδεσμευτούν μετά την αναστολή του φρένου χρέους της Γερμανίας από το κοινοβούλιο τον Μάρτιο, η οποία θα επιτρέψει την πραγματοποίηση μεγάλων δαπανών στον τομέα της άμυνας, των ζωτικών υποδομών – όπως γέφυρες και δρόμοι που επιτρέπουν τη μεταφορά αρμάτων μάχης και προμηθειών – και της πολιτικής άμυνας.Οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι δομές κυβερνοασφάλειας, που έχουν ζωτική ανάγκη από επενδύσεις, ανταγωνίζονται επίσης για τα κονδύλια.Ο Τίσλερ εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να καλυφθούν οι ανάγκες της πολιτικής άμυνας και τουλάχιστον 30 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία. Ζήτησε επίσης τη δημιουργία μιας υποχρεωτικής ή εθελοντικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας και προέτρεψε τους πολίτες να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, αποθηκεύοντας προμήθειες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. «Η έκκλησή μας είναι: αποθηκεύστε προμήθειες που θα σας φτάσουν για 10 ημέρες, αν είναι δυνατόν», δήλωσε στην εφημερίδα, αντανακλώντας παρόμοιες εκκλήσεις άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.