Κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη σε πάνω από 80 πόλεις στην Ιταλία - Μπλόκο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης
Διαδηλώσεις σε Ρώμη, Μπάρι, Μπολόνια και Τρέντο
Σε εξέλιξη βρίσκονται κινητοποιήσεις σε πάνω από 80 ιταλικές πόλεις, με τις οποίες τα μέλη των «αυτόνομων συνδικάτων βάσης» εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.
Στη Ρώμη, οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση έχουν μπλοκάρει, την ώρα αυτή, την πρόσβαση των επιβατών στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης «Στατσιόνε Τέρμινι».
Στο Μπάρι, τα μέλη των αυτόνομων συνδικάτων ολοκλήρωσαν την πορεία τους έξω από το προξενείο του Ισραήλ, με συνθήματα όπως «δολοφόνοι» και «ντροπή».
Στην Μπολόνια, στην πορεία των εργαζομένων παίρνουν επίσης μέρος φοιτητές και μαθητές, με πανό τα οποία γράφουν «θα μπλοκάρουμε τα πάντα, ελεύθερη Παλαιστίνη».
Χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν και στην πόλη Τρέντο της βορειοανατολικής Ιταλίας «για να τερματιστεί η σφαγή στην Γάζα και να τύχουν προστασίας οι συμμετέχοντες στην ανθρωπιστική αποστολή της Global Sumud Flottilla».
#Rome lundi 22/09 à 10h00— ODDI Stephane (@OddiStephane) September 22, 2025
"Mobilisation lancée contre la guerre en Palestine, l'attaque terrestre israélienne sur la bande de Gaza et l'inaction du gouvernement italien face à Israël" RomaToday #FreePalestine #roma pic.twitter.com/hQKklKn5wN
Free Palestine!!! Sharing this beautiful event from Rome, Italy.— Ana Escalante AIA (@EscArc) September 22, 2025
A beautiful display of humanity pic.twitter.com/6neTI7qfFi
