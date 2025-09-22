Γενική απεργία σήμερα στην Ιταλία σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό
Γενική απεργία σήμερα στην Ιταλία σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό
Την απεργία κήρυξαν τα αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» της Ιταλίας και αφορά μεταξύ των άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των ΜΜΜ, των οδηγών ταξί, των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες και των λιμενεργατών
Τα αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» της Ιταλίας απεργούν, σήμερα, σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον παλαιστινιακό λαό. Πρόκειται για γενική απεργία «κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και την παροχή όπλων στο Ισραήλ» και κατά «της οικονομίας που βασίζεται στον πόλεμο και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών».
Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά, μεταξύ των άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των οδηγών ταξί, των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες και των λιμενεργατών.
Τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης» ανακοίνωσαν ότι έχουν προγραμματισθεί πορείες και συγκεντρώσεις σε ογδόντα, συνολικά, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, από τη Ρώμη, μέχρι τη Γένοβα, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Μπάρι. Οι διοργανωτές αναμένουν «ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων». Την περασμένη Παρασκευή, πάντα με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στη Γάζα, απέργησαν τα μέλη το ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Η απεργιακή κινητοποίηση αφορά, μεταξύ των άλλων, τον τομέα της εκπαίδευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, των οδηγών ταξί, των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές εταιρίες και των λιμενεργατών.
Τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης» ανακοίνωσαν ότι έχουν προγραμματισθεί πορείες και συγκεντρώσεις σε ογδόντα, συνολικά, μικρές και μεγάλες πόλεις της χώρας, από τη Ρώμη, μέχρι τη Γένοβα, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Μπάρι. Οι διοργανωτές αναμένουν «ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων». Την περασμένη Παρασκευή, πάντα με αίτημα τον άμεσο τερματισμό της σφαγής στη Γάζα, απέργησαν τα μέλη το ιταλικού κεντροαριστερού συνδικάτου Cgil.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα