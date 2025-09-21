Ερντογάν κατά την αναχώρηση για Νέα Υόρκη: Θα μιλήσουμε για εμπόριο και αμυντική βιομηχανία με τον Τραμπ
Ερντογάν κατά την αναχώρηση για Νέα Υόρκη: Θα μιλήσουμε για εμπόριο και αμυντική βιομηχανία με τον Τραμπ
Ο Τούρκος πρόεδρος θα ζητήσει δράση για τις «σφαγές» στη Γάζα, ενώ επισήμανε την ανάγκη δομικής μεταρρύθμισης στον ΟΗΕ
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα εγείρει το ζήτημα των «σφαγών» του Ισραήλ στη Γάζα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι μια ευρύτερη αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης θα επιταχύνει τις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών.
Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.
Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγών στη δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Βλέπουμε ότι η τρέχουσα δομή του ΟΗΕ, που αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των σύγχρονων καθηκόντων της. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να αφήνουμε την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων σε χώρες με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το δηλώσαμε για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια από το βήμα του ΟΗΕ, αναφέροντας ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε [μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ]. Με την πάροδο των ετών, η ορθότητα της εκτίμησής μας έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα. Ακόμη και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ», δήλωσε ο Ερντογάν.
Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την 'Αγκυρα την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.
«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.
»Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.
Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.
«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι "ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε"».
Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».
Ειδήσεις σήμερα:
Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, για πιθανές νέες καθυστερήσεις προειδοποιεί το Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη, πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος
Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα συζητήσει τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ότι θα συναντηθεί επίσης με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ Αλ Σάρα στη διάρκεια του ταξιδιού του.
Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγών στη δομή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. «Βλέπουμε ότι η τρέχουσα δομή του ΟΗΕ, που αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των σύγχρονων καθηκόντων της. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να αφήνουμε την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων σε χώρες με δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το δηλώσαμε για πρώτη φορά πριν από 12 χρόνια από το βήμα του ΟΗΕ, αναφέροντας ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε [μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ]. Με την πάροδο των ετών, η ορθότητα της εκτίμησής μας έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα. Ακόμη και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ», δήλωσε ο Ερντογάν.
Από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο είναι οι εξελίξεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Συρία, με ζητούμενο για την 'Αγκυρα την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό.
«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.
»Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος.
Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, όμως στο θέμα αυτό χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Στην ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.
Ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.
«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας» και συμπλήρωσε: «Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι "ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε"».
Για την ομιλία του, μεθαύριο, Τρίτη, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».
Ειδήσεις σήμερα:
Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στο αεροδρόμιο Βρυξελλών, για πιθανές νέες καθυστερήσεις προειδοποιεί το Χίθροου μετά την κυβερνοεπίθεση
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη, πώς ο 50χρονος έπνιξε με σακούλες την αδερφή του - Στον εισαγγελέα ο δολοφόνος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα