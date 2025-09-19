Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Συνελήφθη στη Δυτική Όχθη ύποπτος για τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στο Παρίσι το 1982
Θεωρείται ότι ηγήθηκε της επίθεσης με τους έξι νεκρούς και ότι ήταν ένας από τους ένοπλους που πυροβόλησαν τους πελάτες
Ένας άνδρας που ήταν καταζητούμενος για φονική επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στο Παρίσι πριν από 43 χρόνια συνελήφθη από τις παλαιστινιακές Αρχές στη κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.
Ο Μαχμούντ Καντέρ Αμπέντ Αντρά, γνωστός και με το όνομα Χιχάμ Χαρμπ, είναι ύποπτος για την οργάνωση επίθεσης με όπλα και χειροβομβίδες τον Αύγουστο του 1982 στο εστιατόριο Jo Goldenberg. Κατά επίθεση σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 20.
Μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει τιμωρηθεί για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα σε πολυσύχναστη οδό της συνοικίας Μαράι, στην οποία ζουν πολλοί Εβραίοι.
Οι γαλλικές Αρχές δεν σχολίασαν τις ακριβείς συνθήκες ή την ημερομηνία της σύλληψης του Αντρά.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι χαιρετίζει την «εξαιρετική συνεργασία» μεταξύ της Γαλλίας και της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ πρόσθεσε ότι «συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ταχεία έκδοσή του Αντρά».
Ο Αντρά αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία και απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης.
Θεωρείται ότι ηγήθηκε της επίθεσης και ότι ήταν ένας από τους ένοπλους που πυροβόλησαν τους πελάτες του εστιατορίου.
Πιστεύεται ότι ήταν μέλος της ομάδας Αμπού Νιντάλ, η οποία ήταν ενεργή στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Η ομάδα αποσχίστηκε από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Γιάσερ Αραφάτ και κατηγορείται για μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε όλο τον κόσμο, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 900 άτομα.
Τον Ιούλιο, Γάλλοι δικαστές διέταξαν τη δίκη έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο Αντρά, για φόνο και επίθεση σε ειδικό δικαστήριο για τρομοκρατία.
Ο επίσης ύποπτος Αμπού Ζαγιέντ βρίσκεται υπό κράτηση στη Γαλλία, έχοντας εκδοθεί από τη Νορβηγία, μαζί με έναν άλλο άτομο. Τρεις ύποπτοι εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη και πιστεύεται ότι κρύβονται στην Ιορδανία και τη Δυτική Όχθη.
Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, με τρεις από τους έξι κατηγορούμενους παρόντες και τους άλλους να δικάζονται ερήμην.
