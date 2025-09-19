Συρία: Πρώην σύντροφοι του αλ-Σαράα σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν
Συρία: Πρώην σύντροφοι του αλ-Σαράα σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν

Σύμφωνα με εφημερίδα του Λιβάνου, το σχέδιο δολοφονίας του Σύριου ηγέτη αποκάλυψαν - και απέτρεψαν - οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες - Νεκρός σε ειδική επιχείρηση στη Συρία υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού Κράτους

Συρία: Πρώην σύντροφοι του αλ-Σαράα σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν
Σχέδιο δολοφονίας του Αχμέντ αλ-Σαράα, το οποίο αποτράπηκε με τη συμβολή των ιρακινών μυστικών υπηρεσιών, αποκάλυψε η εφημερίδα του Λιβάνου, An-Nahar.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχετικές πληροφορίες παραδόθηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, αφού οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για το σχέδιο, το οποίο συνέπεσε με τις προσπάθειες αρκετών εξτρεμιστικών συριακών ομάδων να πραγματοποιήσουν σειρά βομβιστικών επιθέσεων σε όλη τη Συρία. Χάρη στη μεταφορά των πληροφοριών αυτών στις συριακές Αρχές, το σχέδιο αποτράπηκε.

Ανώτερη πηγή των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στην An-Nahar ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας κρύβονταν πρώην μέλη της Hayat Tahrir al-Sham (HTS) — της συριακής ανταρτικής οργάνωσης που κάποτε ηγούνταν ο αλ-Σαράα — τα οποία ήταν δυσαρεστημένα με την κατεύθυνση που πήρε ο πρώην ηγέτης τους μετά την ανάληψη της εξουσίας στη Συρία.

Νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος του ISIS σε επιχείρηση στη Συρία

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι ανώτατο ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε σε μια επιχείρηση ασφαλείας στην Συρία που πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με την υπό τις ΗΠΑ διεθνή συμμαχία.

Ο διοικητής, ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ, γνωστός ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ- Χαλάμπι», ήταν επικεφαλής της ομάδας εξωτερικών επιχειρήσεων και ασφαλείας, αναφέρει η ιρακινή αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ Μπασάμ κατηγορήθηκε ότι επέβλεπε τις επιθέσεις σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πρεσβεία του Ιράν στο Λίβανο και ότι σχεδίαζε άλλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες τελικά ματαιώθηκαν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών, πρόσθεσε.

Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στελέχη του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η οργάνωση ελπίζει να ανακάμψει στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.


