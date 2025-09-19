Συρία: Πρώην σύντροφοι του αλ-Σαράα σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν

Σύμφωνα με εφημερίδα του Λιβάνου, το σχέδιο δολοφονίας του Σύριου ηγέτη αποκάλυψαν - και απέτρεψαν - οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες - Νεκρός σε ειδική επιχείρηση στη Συρία υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ισλαμικού Κράτους