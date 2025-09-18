Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Μέση Ανατολή: Εντολή εκκένωσης σε χωριά του νότιου Λιβάνου έδωσε ο στρατός του Ισραήλ
Μέση Ανατολή: Εντολή εκκένωσης σε χωριά του νότιου Λιβάνου έδωσε ο στρατός του Ισραήλ
Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, ανέφερε εκπρόσωπος των IDF
Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου ενόψει των πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.
«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε σήμερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε σήμερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
#عاجل 🔴 انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 18, 2025
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة
🔸نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط… pic.twitter.com/36fTILJ59U
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα