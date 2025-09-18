Μέση Ανατολή: Εντολή εκκένωσης σε χωριά του νότιου Λιβάνου έδωσε ο στρατός του Ισραήλ
Μέση Ανατολή: Εντολή εκκένωσης σε χωριά του νότιου Λιβάνου έδωσε ο στρατός του Ισραήλ

Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, ανέφερε εκπρόσωπος των IDF

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα εντολή εκκένωσης χωριών του νοτίου Λιβάνου ενόψει των πληγμάτων κατά του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

«Ο στρατός άμυνας θα επιτεθεί σε στρατιωτική υποδομή που ανήκει στη Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση, σε αρκετές περιοχές του νοτίου Λιβάνου στο εγγύς μέλλον, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές της να αποκαταστήσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή», έγραψε σήμερα στα αραβικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.




