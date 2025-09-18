Έφθασε με ελικόπτερο στο Τσέκερς ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ
Έφθασε με ελικόπτερο στο Τσέκερς ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ
Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη από το Κάστρο του Ουίνδσορ στο Τσέκερς με ελικόπτερο - Συνομιλίες για αμερικανικές επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων
Στη βρετανική εξοχική πρωθυπουργική κατοικία Τσέκερς βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ που ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μία ημέρα μετά το επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε για το Τσέκερς, που βρίσκεται στο Μπάκιγχαμσαϊρ κοντά στο Λονδίνο, με ελικόπτερο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που τον υποδέχθηκε στην είσοδο. Οι δυο τους συζητούν για αμερικανικές επενδύσεις ύψους 200 δισ. δολαρίων.
Λίγο πριν τη συνάντηση, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας» ύψους 1,5 δισ. λιρών με την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Palantir, με στόχο να αναπτύξει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη.
US President Donald Trump arrives at Chequers for meeting with UK PM Keir Starmer— BBC Politics (@BBCPolitics) September 18, 2025
Follow live: https://t.co/eOB3X23efL pic.twitter.com/nWJsb7O3QP
Λίγο πριν τη συνάντηση, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας» ύψους 1,5 δισ. λιρών με την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Palantir, με στόχο να αναπτύξει σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη.
