Μελόνι για την κατάληψη της πόλης της Γάζας: Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη
Μελόνι για την κατάληψη της πόλης της Γάζας: Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη
Η όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.
«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα