Bloomberg: Η Γερμανία αλλάζει στάση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας
Η πιθανότητα οι ΗΠΑ να μειώσουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη στην Ουκρανία υπό την προεδρία Τραμπ, αναγκάζει το Βερολίνο να κοιτάξει με άλλο μάτι την αξιοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων
Η γερμανική κυβέρνηση φέρεται να έχει αλλάξει τη στάση της αναφορικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.
Αυτή τη στιγμή, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι σύμμαχοί τους στον G7 αναζητούν τρόπους για να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.
Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Μόσχας βρίσκεται στην Ευρώπη.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σε ομιλία της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει νέους τρόπους για να κάνει τη Ρωσία να πληρώσει για τον πόλεμό της.
Σύμφωνα με πηγές, η Γερμανία, η οποία παραδοσιακά ήταν επιφυλακτική στο να προστατεύσει το χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης και να σεβαστεί την ασυλία των κρατών, έχει γίνει ένθερμος υποστηρικτής της μέγιστης άντλησης κερδών από τα συγκεκριμένα κεφάλαια.
Η αλλαγή της στάσης του Βερολίνου έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι, αν η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία μειωθεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, τότε η υποστήριξη αυτή θα πέσει στις πλάτες της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, κάτι που θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την άνοδο των ποσοστών των ακροδεξιών δυνάμεων στη Γερμανία.
Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο βήμα δεν θα οδηγήσει στην πλήρη κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξακολουθούν να υποστηρίζουν.
Η ΕΕ, οι χώρες του G7 και η Αυστραλία πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, ενώ πέρυσι οι σύμμαχοι συμφώνησαν να κατευθύνουν τα κέρδη από τα εισοδήματα αυτών των περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας.
Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί από ορισμένους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα, καθώς και μεταξύ των ηγετών της ΕΕ τον Οκτώβριο.
