«Κάνετε κακό στην Αυστραλία, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό σας» - Οργισμένος ο Τραμπ με δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν έχει γίνει πλουσιότερος
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Δημοσιογράφος Αυστραλία

«Κάνετε κακό στην Αυστραλία, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό σας» - Οργισμένος ο Τραμπ με δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν έχει γίνει πλουσιότερος

«Η δουλειά μας ως δημοσιογράφοι είναι να καθιστούμε την εξουσία υπόλογη στην αλήθεια» σχολίασε ο δημοσιογράφος Τζον Λάιονς μετά την επίπληξη του προέδρου των ΗΠΑ

«Κάνετε κακό στην Αυστραλία, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό σας» - Οργισμένος ο Τραμπ με δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν έχει γίνει πλουσιότερος
12 ΣΧΟΛΙΑ
Μίνι-επεισόδιο με Αυστραλό δημοσιογράφο είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενοχλημένος από τις ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με την έμφαση που δίνει στις business έφτασε στο σημείο να τον επιπλήξει «κάνεις κακό στην Αυστραλία».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος Τζον Λάιονς ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ πόσο πλουσιότερος είχε γίνει από την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο

«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, εξηγώντας ότι τα παιδιά του ήταν υπεύθυνα για την οικογενειακή επιχείρηση, την Trump Organization. «Αλλά οι περισσότερες συμφωνίες που έχω κάνει είχαν γίνει πριν. Αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή. Έχω χτίσει κτίρια» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνοντας το σημείο όπου προγραμματίζεται να χτιστεί μια μεγάλη αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο.

Ο Αυστραλός δημοσιογράφος, όμως, επέμεινε με νέα ερώτηση για το αν είναι σωστό για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ βρίσκεται στο αξίωμα. «Πραγματικά δεν το κάνω, τα παιδιά μου διευθύνουν την επιχείρηση», απάντησε ο Τραμπ πριν να περάσει στην αντεπίθεση ρωτώντας τον Λάιονς από πού κατάγεται.

«Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να έχουν καλές σχέσεις μαζί μου. Ξέρετε, ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του μιλήσω για εσάς. Δίνετε ένα πολύ κακό μήνυμα. Μπορείτε να δώσετε ένα καλύτερο μήνυμα», επέπληξε τον συνομιλήτή του ο Τραμπ, πριν να του πει: «Σιωπή».



Όπως σημειώνει ο Guardian, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επιδιώκει μια συνάντηση με τον Τραμπ από τότε που οι πρώτες συνομιλίες των δύο ανδρών ακυρώθηκαν ξαφνικά στη σύνοδο κορυφής του G20 στον Καναδά τον Ιούνιο.

Κλείσιμο
Ο Αυστραλός δημοσιογράφος μιλώντας στη συνέχεια στο ABC έκανε λόγο για «παράλογη συμπεριφορά» του Τραμπ: «Η δουλειά μας ως δημοσιογράφοι είναι να καθιστούμε την εξουσία υπόλογη στην αλήθεια, οπότε το να κάνουμε ερωτήσεις ευγενικά είναι θεμιτό»


Ειδήσεις σήμερα:

«Αρκετά ανέχτηκα το μίσος του»: Στο φως τα μηνύματα του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Κερκ - Εξηγούσε γιατί το έκανε

«Τα λέμε, Χάμπελ»: Ένας αποχαιρετισμός στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τον σταρ που σφράγισε ανεξίτηλα «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον κινηματογράφο

Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη στη Δράμα: Η εμφάνιση και η επίθεση της αρκούδας πριν πέσει από τη χαράδρα
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει τον ελληνικό στίβο – Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Ολυμπιονικών Τεντόγλου & Καραλή

Με τη λάμψη του Μίλτου Τεντόγλου, τη δυναμική του Εμμανουήλ Καραλή και την ενωμένη εθνική ομάδα, η Ελλάδα δίνει το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Στο πλευρό τους βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε βήμα τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης