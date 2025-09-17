«Κάνετε κακό στην Αυστραλία, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό σας» - Οργισμένος ο Τραμπ με δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν έχει γίνει πλουσιότερος
«Κάνετε κακό στην Αυστραλία, θα ενημερώσω τον πρωθυπουργό σας» - Οργισμένος ο Τραμπ με δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν έχει γίνει πλουσιότερος
«Η δουλειά μας ως δημοσιογράφοι είναι να καθιστούμε την εξουσία υπόλογη στην αλήθεια» σχολίασε ο δημοσιογράφος Τζον Λάιονς μετά την επίπληξη του προέδρου των ΗΠΑ
Μίνι-επεισόδιο με Αυστραλό δημοσιογράφο είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενοχλημένος από τις ερωτήσεις που δέχθηκε σχετικά με την έμφαση που δίνει στις business έφτασε στο σημείο να τον επιπλήξει «κάνεις κακό στην Αυστραλία».
Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοσιογράφος Τζον Λάιονς ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ πόσο πλουσιότερος είχε γίνει από την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, εξηγώντας ότι τα παιδιά του ήταν υπεύθυνα για την οικογενειακή επιχείρηση, την Trump Organization. «Αλλά οι περισσότερες συμφωνίες που έχω κάνει είχαν γίνει πριν. Αυτό έχω κάνει όλη μου τη ζωή. Έχω χτίσει κτίρια» συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνοντας το σημείο όπου προγραμματίζεται να χτιστεί μια μεγάλη αίθουσα χορού στο Λευκό Οίκο.
Ο Αυστραλός δημοσιογράφος, όμως, επέμεινε με νέα ερώτηση για το αν είναι σωστό για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκεί προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ βρίσκεται στο αξίωμα. «Πραγματικά δεν το κάνω, τα παιδιά μου διευθύνουν την επιχείρηση», απάντησε ο Τραμπ πριν να περάσει στην αντεπίθεση ρωτώντας τον Λάιονς από πού κατάγεται.
«Κατά τη γνώμη μου, βλάπτετε πολύ την Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να έχουν καλές σχέσεις μαζί μου. Ξέρετε, ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του μιλήσω για εσάς. Δίνετε ένα πολύ κακό μήνυμα. Μπορείτε να δώσετε ένα καλύτερο μήνυμα», επέπληξε τον συνομιλήτή του ο Τραμπ, πριν να του πει: «Σιωπή».
Όπως σημειώνει ο Guardian, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επιδιώκει μια συνάντηση με τον Τραμπ από τότε που οι πρώτες συνομιλίες των δύο ανδρών ακυρώθηκαν ξαφνικά στη σύνοδο κορυφής του G20 στον Καναδά τον Ιούνιο.
Ο Αυστραλός δημοσιογράφος μιλώντας στη συνέχεια στο ABC έκανε λόγο για «παράλογη συμπεριφορά» του Τραμπ: «Η δουλειά μας ως δημοσιογράφοι είναι να καθιστούμε την εξουσία υπόλογη στην αλήθεια, οπότε το να κάνουμε ερωτήσεις ευγενικά είναι θεμιτό»
'You're hurting Australia': Donald Trump criticises ABC journalist John Lyons in White House clash pic.twitter.com/rlR4glUEVF— Ben Knight (@benknight38) September 16, 2025
ABC’s John Lyons has fired back at Donald Trump’s “absurd notion” that asking legitimate questions could damage relations b/w the US & Australia— stranger (@strangerous10) September 16, 2025
“If our job as journalists is to hold truth to power, then surely asking legitimate questions politely…should be acceptable”🔥💯#Abc pic.twitter.com/O7eEqDbni2
