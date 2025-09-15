Δύο νεκροί από έκρηξη σε μπαρ της Μαδρίτης
Δύο νεκροί από έκρηξη σε μπαρ της Μαδρίτης
Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 25 άτομα, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση
Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.
«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.
Την Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.
Την Κυριακή, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας. Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα