Εμπρηστικός ο λόγος του Μασκ στη διαδήλωση της Ακροδεξιάς στο Λονδίνο, λέει εκπρόσωπος του Στάρμερ
Το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων, απαντά στον πολυδισεκατομμυριούχο το πρωθυπουργικό γραφείο
Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού κατήγγειλε τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το Σάββατο στο Λονδίνο.
Η διαδήλωση που παρουσιάστηκε ως μια συγκέντρωση «υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης» μετά το κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, θεωρείται η μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών. Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν έως 150.000 άνθρωποι.
«Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», είχε δηλώσει ο Μασκ, ο οποίος απευθύνθηκε στους διαδηλωτές μέσω βιντεοσύνδεσης.
Αυτός «ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
«Η Βρετανία είναι μια χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων».
Κατά την παρέμβασή του, ο Μασκ είχε ζητήσει και αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία, καταγγέλλοντας την «ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».
«Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας - είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές», δήλωσε.
