Τι σημαίνει ότι ο Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, διερωτάται ο Πάπας
Τι σημαίνει ότι ο Μασκ θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, διερωτάται ο Πάπας
Στην εποχή μας η πόλωση δείχνει να είναι μία από τις ισχυρότερες λέξεις, αλλά δεν βοηθά κανένα, τόνισε ο Λέων ΙΔ’ στην πρώτη συνέντευξή του από την εκλογή του τον περασμένο Μάιο
Την πρώτη του συνέντευξη από τότε που εξελέγη έδωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ στην οποία αναφέρεται στο χάσμα ανάμεσα στα εισοδήματα πλούσιων και φτωχών, αλλά και ζητήματα όπως το Ουκρανικό.
Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό Crux o Πάπας υπογράμμισε ότι αυξάνεται η διαφορά ανάμεσα στα εισοδήματα πλούσιων και φτωχών, όπως και εκείνη ανάμεσα σε εργαζόμενους και διευθύνοντες συμβούλους ιδιωτικών εταιριών.
«Διάβασα την είδηση ότι ο Έλον Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει; Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που σήμερα έχει αξία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα», είπε.
Σε αναφορά του στο Ουκρανικό, ο Πάπας τόνισε πως θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση, από πολλές πλευρές, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι διαφορές μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο. «Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε να χάσουμε ποτέ την ελπίδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος», επισήμανε ο Πάπας.
Είπε ακόμη ότι στην εποχή μας «η πόλωση δείχνει να είναι μία από τις ισχυρότερες λέξεις. Δεν βοηθά, όμως, κανέναν. Ή αν βοηθά κάποιους, πρόκειται για κάτι το ελάχιστο, από τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν».
Σε σχέση με το πώς άλλαξε η ζωή του τους τελευταίους μήνες ο Πάπας Λέων τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που πρέπει να μάθει. Όπως εξήγησε «το καινούργιο στοιχείο είναι ότι βρέθηκε, ξαφνικά, σε επίπεδο διεθνών ηγετών» και ότι «την περίοδο αυτή ανακαλύπτει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Αγία Έδρα στον χώρο της διπλωματίας».
Σχετικά, τέλος, με τη διαδικασία της συνοδικότητας στο εσωτερικό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε ότι «ο στόχος δεν είναι να μετατραπεί η Εκκλησία σε ένα είδος δημοκρατικής κυβέρνησης, διότι, αν σήμερα κοιτάξουμε πολλές χώρες, η δημοκρατία δεν είναι υποχρεωτικά η τέλεια λύση για όλα».
