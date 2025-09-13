Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι το μόνο μέσο για να σταματήσει ο πόλεμος, επαναλαμβάνει ο Ζελένσκι
Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι το μόνο μέσο για να σταματήσει ο πόλεμος, επαναλαμβάνει ο Ζελένσκι
Aναφέρθηκε επίσης στη σημαντική εξάρτηση του Πούτιν από τα ρωσικά ενεργειακά αποθέματα, τονίζοντας πως τα ρωσικά πετρέλαια, το φυσικό αέριο και το ουράνιο χρηματοδοτούν τον πόλεμο
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες για την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να θέσει τέλος στον πόλεμο πρέπει να εντείνει τις πιέσεις στη ρωσική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας ισχυρές κυρώσεις και πολιτική δασμών.
«Όλοι βλέπουμε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Όλοι βλέπουν ότι τα ρωσικά drones κατά της Πολωνίας είναι επίσης πόλεμος του Πούτιν. Και αυτή η προειδοποίηση δεν αφορά μόνο τους Πολωνούς, αλλά όλους στην Ευρώπη. Τα ρωσικά drones μπορούν να καλύψουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία να μην αναζητούνται δικαιολογίες για την καθυστέρηση των κυρώσεων, και κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις ΗΠΑ, τις χώρες του G7 και του G20 να δράσουν ενωμένα.
Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική εξάρτηση του Πούτιν από τα ρωσικά ενεργειακά αποθέματα, τονίζοντας πως τα ρωσικά πετρέλαια, το φυσικό αέριο και το ουράνιο χρηματοδοτούν τον πόλεμο. «Ο πόλεμος της Ρωσίας είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμος, με τις φιλοδοξίες, τις δυνατότητες και το budget της Ρωσίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να ψάχνει δικαιολογίες για την καθυστέρηση των κυρώσεων και να ενεργήσει άμεσα.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν ο Πούτιν «δεν μπορεί να συνεχίσει να τον διεξάγει», επισημαίνοντας ότι η ειρήνη πρέπει να επιβληθεί στον Ρώσο πρόεδρο αν εκείνος συνεχίσει να την απορρίπτει.
«Όλοι βλέπουμε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι ο πόλεμος του Πούτιν. Όλοι βλέπουν ότι τα ρωσικά drones κατά της Πολωνίας είναι επίσης πόλεμος του Πούτιν. Και αυτή η προειδοποίηση δεν αφορά μόνο τους Πολωνούς, αλλά όλους στην Ευρώπη. Τα ρωσικά drones μπορούν να καλύψουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία να μην αναζητούνται δικαιολογίες για την καθυστέρηση των κυρώσεων, και κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις ΗΠΑ, τις χώρες του G7 και του G20 να δράσουν ενωμένα.
Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική εξάρτηση του Πούτιν από τα ρωσικά ενεργειακά αποθέματα, τονίζοντας πως τα ρωσικά πετρέλαια, το φυσικό αέριο και το ουράνιο χρηματοδοτούν τον πόλεμο. «Ο πόλεμος της Ρωσίας είναι ένας μακροχρόνιος πόλεμος, με τις φιλοδοξίες, τις δυνατότητες και το budget της Ρωσίας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να σταματήσει να ψάχνει δικαιολογίες για την καθυστέρηση των κυρώσεων και να ενεργήσει άμεσα.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν ο Πούτιν «δεν μπορεί να συνεχίσει να τον διεξάγει», επισημαίνοντας ότι η ειρήνη πρέπει να επιβληθεί στον Ρώσο πρόεδρο αν εκείνος συνεχίσει να την απορρίπτει.
Ειδήσεις σήμερα
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα