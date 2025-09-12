Ταπείνωσε τους εργαζόμενους της Hyundai-LG και κλονίζει τις σχέσεις με την Νότια Κορέα

Οι εργαζόμενοι, φορώντας μάσκες, αποβιβάστηκαν με πτήση τσάρτερ στο αεροδρόμιο του Incheon, όπου τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα κυβερνητικά στελέχη – μεταξύ αυτών και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Λι Τζε Μιουνγκ. Ακολούθησε συνάντηση με τις οικογένειές τους σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Η επιστροφή τους ήρθε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, με αφορμή τις εικόνες των εργαζομένων να οδηγούνται με χειροπέδες και αλυσίδες από την Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ. Η υπόθεση άγγιξε ευαίσθητες χορδές στην κορεατική κοινή γνώμη, ενώ έφερε στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα με τις βίζες εξειδικευμένων στελεχών που χρειάζονται για μεγάλα έργα στις ΗΠΑ...