Ταπείνωσε τους εργαζόμενους της Hyundai-LG και κλονίζει τις σχέσεις με την Νότια Κορέα
Περίπου 300 εργαζόμενοι της Hyundai και της LG Energy Solution επέστρεψαν στην Ν.Κορέα, μία εβδομάδα μετά τη μαζική επιχείρηση των αμερικανικών αρχών μετανάστευσης που συγκλόνισε τη Σεούλ και προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στις διμερείς σχέσεις.

Οι εργαζόμενοι, φορώντας μάσκες, αποβιβάστηκαν με πτήση τσάρτερ στο αεροδρόμιο του Incheon, όπου τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα κυβερνητικά στελέχη – μεταξύ αυτών και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου Λι Τζε Μιουνγκ. Ακολούθησε συνάντηση με τις οικογένειές τους σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Η επιστροφή τους ήρθε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, με αφορμή τις εικόνες των εργαζομένων να οδηγούνται με χειροπέδες και αλυσίδες από την Υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ. Η υπόθεση άγγιξε ευαίσθητες χορδές στην κορεατική κοινή γνώμη, ενώ έφερε στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα με τις βίζες εξειδικευμένων στελεχών που χρειάζονται για μεγάλα έργα στις ΗΠΑ...



