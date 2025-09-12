Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Η ΕΕ παρατείνε την ισχύ των κυρώσεων κατά ρωσικών προσώπων και επιχειρήσεων
Η ΕΕ παρατείνε την ισχύ των κυρώσεων κατά ρωσικών προσώπων και επιχειρήσεων
Οι κυρώσεις αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και τον Πούτιν - Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.
Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.
Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει επίσης στο 19ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων που έχουν μεταξύ άλλων στόχων να πλήξουν τις πηγές χρηματοδότησης της Ρωσίας και κυρίως τις πωλήσεις πετρελαίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα τα μέτρα αυτά στα κράτη μέλη. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προτείνει στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συνομιλιών οι κυρώσεις να κατευθυνθούν προς την Loukoil, ρωσική πετρελαϊκή εταιρία με παρουσία στην Ευρώπη, καθώς και «παράγοντες» εκτός της ΕΕ που βοηθούν την Ρωσία να πωλήσει το πετρέλαιό της.
Παρίσι και Βερολίνο επιδιώκουν επίσης να πλήξουν περισσότερους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από την Ρωσία για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων. Μέχρι και 250 μικρές τράπεζες συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με στόχο την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, σύμφωνα με γαλλογερμανική έκθεση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει έτοιμες να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχουν καλέσει τους Ευρωπαίους να ενεργήσουν από την δική τους πλευρά.
Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο'Σάλιβαν συναντάται την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με Aμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσει το θέμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 Ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
We just extended our sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025
At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.
We’ll keep choking off the cash for Putin’s war.
Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.
Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει επίσης στο 19ο πακέτο οικονομικών κυρώσεων που έχουν μεταξύ άλλων στόχων να πλήξουν τις πηγές χρηματοδότησης της Ρωσίας και κυρίως τις πωλήσεις πετρελαίου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα τα μέτρα αυτά στα κράτη μέλη. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν προτείνει στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών συνομιλιών οι κυρώσεις να κατευθυνθούν προς την Loukoil, ρωσική πετρελαϊκή εταιρία με παρουσία στην Ευρώπη, καθώς και «παράγοντες» εκτός της ΕΕ που βοηθούν την Ρωσία να πωλήσει το πετρέλαιό της.
Παρίσι και Βερολίνο επιδιώκουν επίσης να πλήξουν περισσότερους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται από την Ρωσία για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων. Μέχρι και 250 μικρές τράπεζες συμμετέχουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με στόχο την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, σύμφωνα με γαλλογερμανική έκθεση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει έτοιμες να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και έχουν καλέσει τους Ευρωπαίους να ενεργήσουν από την δική τους πλευρά.
Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις Ντέιβιντ Ο'Σάλιβαν συναντάται την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με Aμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσει το θέμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα