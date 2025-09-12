Η Πιονγκγιάνγκ εφαρμόζει όλο και πιο συχνά τη θανατική ποινή, ακόμα και για άτομα που βλέπουν ξένες ταινίες
Η Πιονγκγιάνγκ εφαρμόζει όλο και πιο συχνά τη θανατική ποινή, ακόμα και για άτομα που βλέπουν ξένες ταινίες
Tουλάχιστον έξι νέοι νόμοι έχουν εισαχθεί από το 2015 που επιτρέπουν την επιβολή της ποινής
Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας εφαρμόζει όλο και πιο εντατικά τη θανατική ποινή, ακόμα και για άτομα που συλλαμβάνονται να παρακολουθούν και να διανέμουν ξένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με το BBC, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπίστωσε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια το αυταρχικό καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει διευρύνει τον έλεγχο που ασκεί σε «όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών».
«Κανένας άλλος πληθυσμός δεν υπόκειται σε τέτοιους περιορισμούς στον σημερινό κόσμο», αναφέρει στο συμπέρασμά της η έκθεση, προσθέτοντας ότι η επιτήρηση έχει γίνει ακόμα πιο ασφυκτική με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι Βορειοκορεάτες θα βιώσουν ακόμα περισσότερο πόνο, φόβο και καταπίεση στο μέλλον.
Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με άτομα που κατάφεραν να «αποδράσουν» από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 10 χρόνια, διαπίστωσε ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά. Όπως αναφέρει το BBC, τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι έχουν εισαχθεί από το 2015 που επιτρέπουν την επιβολή της ποινής. Ένα από τα «εγκλήματα» που μπορούν πλέον να τιμωρηθούν με θάνατο είναι η παρακολούθηση και η διανομή ξένου περιεχομένου, όπως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να μπλοκάρει με κάθε τρόπο την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση.
Βορειοκορεάτες που αυτομόλησαν είπαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά έχουν γίνει περισσότερες εκτελέσεις για διανομή ξένου περιεχομένου. Αυτές οι εκτελέσεις γίνονται δημόσια από στρατιωτικό απόσπασμα ώστε να προκληθεί φόβος στους ανθρώπους και να αποτραπούν παρόμοια «εγκλήματα».
Η Κανγκ Γκιούρι, η οποία διέφυγε από τη χώρα το 2023, είπε στο BBC ότι τρεις φίλοι της εκτελέστηκαν αφού πιάστηκαν με περιεχόμενο από τη Νότια Κορέα στην κατοχή τους. Η ίδια ήταν παρούσα στη δίκη ενός 23χρονου φίλου της, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο. «Τον δίκασαν μαζί με εγκληματίες που συνελήφθησαν για ναρκωτικά. Αυτά τα αδικήματα αντιμετωπίζονται τώρα το ίδιο», είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 οι άνθρωποι στην πατρίδα της έχουν γίνει ακόμα πιο φοβισμένοι.
