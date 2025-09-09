Απαγόρευση εισόδου δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών στο ισπανικό έδαφος
Απαγόρευση εισόδου δύο ακροδεξιών Ισραηλινών υπουργών στο ισπανικό έδαφος
Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις και δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος
Η Ισπανία απαγορεύει στο εξής την είσοδο στο έδαφός της δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ των ίδιων μέτρων κατά δύο ισπανών υπουργών.
Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος», ανακοίνωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.
Τη Δευτέρα Ισπανία και Ισραήλ αντάλλαξαν σκληρές δηλώσεις μετά την παρουσίαση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μέτρων «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα».
Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριχ περιλαμβάνονται «στον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις» και «δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ισπανικό έδαφος», ανακοίνωσε ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.
Τη Δευτέρα Ισπανία και Ισραήλ αντάλλαξαν σκληρές δηλώσεις μετά την παρουσίαση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ μέτρων «για τον τερματισμό της γενοκτονίας στην Γάζα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα