Συνομιλία Ζελένσκι με Μακρόν μετά τη σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά της Ουκρανίας

ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Εμανουέλ Μακρόν Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κτίριο που αποτελεί έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας στο Κίεβο κατά το κύμα των νυχτερινών βομβαρδισμών της Ρωσίας στην πόλη με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς, τρεις στην πρωτεύουσα.


«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός Σβιριντένκο μέσω Telegram, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου, φλόγες που διακρίνονται σε μέρος του από δυο παράθυρα κι ελικόπτερο καθώς κάνει ρίψη νερού.

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος μοιάζουν να έχουν κολλήσει σε κινούμενη άμμο τις τελευταίες ημέρες, το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχτηκε σε συναγερμό από τη νύχτα.



Η πρωτεύουσα έγινε στόχος εκτεταμένης επιδρομής drones, με τουλάχιστον τρεις νεκρές – ηλικιωμένη, νεαρή και κοριτσάκι – και άλλους 18 τραυματίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Κλείσιμο
Πολλά άλλα κτίρια υπέστησαν επίσης ζημιές στις νυχτερινές επιδρομές.



