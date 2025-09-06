Ο Τραμπ πόσταρε AI βίντεο που τον δείχνει στο μνημείο των Αμερικανών προέδρων στο Όρος Ράσμορ
Στο βίντεο ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χαμογελά δίπλα στα σκαλισμένα στον βράχο πρόσωπα των τεσσάρων προέδρων, οι οποίοι σιγά σιγά του... ανταποδίδουν το χαμόγελο
Βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει να ποζάρει χαμογελαστός στο μνημείο των Αμερικανών προέδρων στο όρος Ράσμορ δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον επίσημο λογαριασμό του στο X.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του πρώην συμβούλου του Μασκ, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να χαμογελά δίπλα στα σκαλισμένα στον βράχο πρόσωπα των τεσσάρων προέδρων των ΗΠΑ, οι οποίοι σιγά σιγά του ανταποδίδουν το χαμόγελο.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άντι Όγκλς του Τενεσί είχε ζητήσει από τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ να εξετάσει την πιθανότητα προσθήκης της φιγούρας του Τραμπ στο μνημείο. Ωστόσο, ειδικοί και υπεύθυνοι του πάρκου έχουν επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν τα δομικά και ηθικά εμπόδια για οποιαδήποτε σχέδια «επέκτασης» του μνημείου.
Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ (Mount Rushmore National Memorial) βρίσκεται στη Νότια Ντακότα των Η.Π.Α.
Πρόκειται για τις μορφές τεσσάρων προέδρων των Η.Π.Α., ύψους 18 μέτρων, τις οποίες σκάλισαν σε μια γρανιτένια πλαγιά του όρους Ράσμορ ο γλύπτης Γκάτζον Μπόργκλουμ και ο γιος του Λίνκολν. Οι τέσσερις πρόεδροι είναι, από αριστερά προς τα δεξιά: ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ο Τόμας Τζέφερσον, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν. Η ιδέα για την κατασκευή του μνημείου αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν Ρόμπινσον
