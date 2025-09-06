Πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου - Επιχειρούν 100 πυροσβέστες
Πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου - Επιχειρούν 100 πυροσβέστες

Κλειστοί οι γύρω δρόμοι - Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα

Περίπου 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, στο σημείο επιχειρούν επίσης δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου στην οδό Wood Lane.



Το κτίριο είναι το παλιό BBC Television Centre, που αποτέλεσε την έδρα του οργανισμού έως το 2013.

Οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει  και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.



Τα πρώτα σήματα για τη φωτιά ελήφθησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τα πυροσβεστικά τμήματα Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και γειτονικών περιοχών κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

