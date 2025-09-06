Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου - Επιχειρούν 100 πυροσβέστες
Πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου - Επιχειρούν 100 πυροσβέστες
Κλειστοί οι γύρω δρόμοι - Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα
Περίπου 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο στο White City του Λονδίνου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, στο σημείο επιχειρούν επίσης δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου στην οδό Wood Lane.
Το κτίριο είναι το παλιό BBC Television Centre, που αποτέλεσε την έδρα του οργανισμού έως το 2013.
Οι γύρω δρόμοι έχουν κλείσει και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.
Τα πρώτα σήματα για τη φωτιά ελήφθησαν λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τα πυροσβεστικά τμήματα Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και γειτονικών περιοχών κινητοποιήθηκαν άμεσα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
Fifteen fire engines and around 100 firefighters have been called to a fire involving a mixed-use building on Wood Lane in White City.— London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025
We're asking people to avoid the area as this incident will remain ongoing for some time.
More to follow. pic.twitter.com/SZ8pcjzBrT
Crews continue to work at the scene of a fire in White City.— London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025
The fire is in a mixed-use building, with a restaurant and external decking among the areas of the building currently alight.
Please avoid the area.https://t.co/x6fo2wOu67 pic.twitter.com/QbUeLo9yLh
