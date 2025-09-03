Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του
ΚΟΣΜΟΣ

Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

Το σκάφος, που παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα, βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στον βυθό, αφήνοντας άφωνους όσους παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

Το περιστατικό προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ένα υπερπολυτελές γιοτ αξίας 40 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του στο λιμάνι της Ζονγκουλντάκ.
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ κατάφεραν να σωθούν, καθώς κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το βίντεο που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα δείχνει τη στιγμή που το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά βυθίζεται


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης