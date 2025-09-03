Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του

Το περιστατικό προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ένα υπερπολυτελές γιοτ αξίας 40 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του στο λιμάνι της Ζονγκουλντάκ.Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ κατάφεραν να σωθούν, καθώς κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το βίντεο που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα δείχνει τη στιγμή που το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά βυθίζεται