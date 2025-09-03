Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Video: Υπερπολυτελές γιοτ βυθίστηκε μετά την καθέλκυσή του
Το σκάφος, που παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα, βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στον βυθό, αφήνοντας άφωνους όσους παρακολουθούσαν τη διαδικασία.
Το περιστατικό προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ένα υπερπολυτελές γιοτ αξίας 40 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών βυθίστηκε μόλις 15 λεπτά μετά την καθέλκυσή του στο λιμάνι της Ζονγκουλντάκ.
Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν πάνω στο γιοτ κατάφεραν να σωθούν, καθώς κολύμπησαν μέχρι την ακτή χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το βίντεο που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα δείχνει τη στιγμή που το σκάφος αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και μέσα σε ελάχιστα λεπτά βυθίζεται
