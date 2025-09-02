Ο Τραμπ επιμένει στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο: Θα γίνει κι αλλού, είπε
Ντόναλντ Τραμπ Σικάγο

Ο Τραμπ επιμένει στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο: Θα γίνει κι αλλού, είπε

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει»  είπε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή 

Ο Τραμπ επιμένει στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο: Θα γίνει κι αλλού, είπε
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη πως η ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας στο Σικάγο θα γίνει, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πότε.

«Δεν θέλω να αναφέρω πότε, αλλά θα γίνει εκεί. Θα γίνει κι αλλού…» είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς εάν η κυβέρνησή του θα αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις στο Σικάγο αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της Εθνοφρουράς.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως είναι το Σικάγο, η Νέα Υόρκη και η Βαλτιμόρη.

