Τέξας: Συνελήφθη 42χρονος για τη δολοφονία του 11χρονου που του χτύπησε το κουδούνι ως φάρσα
Ο ανήλικος συμμετείχε σε φάρσα χτυπώντας κουδούνια σπιτιών τρέχοντας να κρυφτεί όταν δέχτηκε τα πυρά
Ένας άνδρας από το Χιούστον κατηγορείται για ανθρωποκτονία μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός 11χρονου παιδιού, ο οποίος συμμετείχε σε φάρσα χτυπώντας κουδούνια σπιτιών και τρέχοντας να κρυφτεί.
Ο 42χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Γκονζάλο Λεόν Τζούνιορ, τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη και μεταφέρθηκε στη φυλακή του Harris County.
Η αστυνομία του Χιούστον ανέφερε ότι ομάδα παιδιών έπαιζε το παιχνίδι στη συνοικία Eastside, όταν ο Τζούλιαν Γκουζμάν πυροβολήθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γκουζμάν είχε χτυπήσει το κουδούνι ενός σπιτιού και έτρεχε μακριά από την περιοχή όταν δέχθηκε το πυροβολισμό.
Η καταγγελία για τον πυροβολισμό έγινε περίπου μια ώρα πριν από τα μεσάνυχτα, και το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή, στο νοσοκομείο.
