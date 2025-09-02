Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ινδονήσιος διπλωμάτης στο Περού δολοφονήθηκε από αγνώστους έξω από το σπίτι του - Δείτε βίντεο
Ο διοικητής της αστυνομίας είπε ότι δεν αποκλείεται να επρόκειτο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών»
Ένας διπλωμάτης που υπηρετούσε στην πρεσβεία της Ινδονησίας στη Λίμα σκοτώθηκε από σφαίρες το βράδυ της Δευτέρας έξω από το σπίτι του, σε μια συνοικία της πρωτεύουσας του Περού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο διπλωμάτης «μπροστά στην εξώπορτα της κατοικίας του».
Ο διοικητής της αστυνομίας Νταβίντ Γκουιβάρ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση TV Peru, είπε ότι δεν αποκλείεται να επρόκειτο για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών».
Ο διπλωμάτης επέστρεφε στο σπίτι του με ποδήλατο όταν τον πυροβόλησε ένας άνδρας, ο οποίος διέφυγε με μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ένας συνεργός του, με βάση τα πλάνα που μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Ζέτρο Λεονάρντο Πούρμπα, 40 ετών, ζούσε στο Περού από τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με την οικογένειά του. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη διπλωματική αποστολή της Ινδονησίας και θα παρασχεθεί «κάθε αναγκαία βοήθεια και προστασία» στην πρεσβεία.
Το Περού βρίσκεται αντιμέτωπο με έκρηξη της εγκληματικότητας, κυρίως με εκβιασμούς.
#SEKILASINFO : Momen Diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, tewas setelah menjadi korban penembakan di kawasan Lince, Lima, ibu kota Peru, pada Senin (1/9) malam. Zetro ditembak tiga kali oleh orang tak dikenal di dekat kediamannya lalu melarikan diri dengan sepeda motor. pic.twitter.com/Y2YeuLTX8Z— Lelemuku.com | Lelemuku (@LelemukuCo) September 2, 2025
Senin malam Pejabat diplomatik indonesia di Lima Peru tewas ditembak saat bersepeda.— 𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴♂️ (@CakD3pp) September 2, 2025
Kepolisian dan tim forensik setempat telah melakukan olah TKP tempat wafatnya diplomat tersebut. pic.twitter.com/czmn9ZyO8S
