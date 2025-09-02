H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Συνελήφθη 66χρονος για τη δολοφονία 26χρονης στο Τέξας πριν από 20 χρόνια - Τη σκότωσε ενώ ήταν έγκυος 9 μηνών
Συνελήφθη 66χρονος για τη δολοφονία 26χρονης στο Τέξας πριν από 20 χρόνια - Τη σκότωσε ενώ ήταν έγκυος 9 μηνών
Το πτώμα της βρέθηκε σε ένα νεκροταφείο του Τέξας τον Ιούλιο του 2005
Ένας 66χρονος άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία μιας εγκύου γυναίκας 20 χρόνια αφού βρέθηκε το πτώμα της σε νεκροταφείο του Τέξας.
Πρόκειται για το πτώμα της 26χρονης Βαλερί Λαγκούνα, η οποία ήταν 9 μηνών έγκυος όταν εξαφανίστηκε στις 19 Ιουλίου 2005.
Αργότερα την ίδια μέρα, το πτώμα της βρέθηκε στο νεκροταφείο Κρίστο Τέι στην Κοτούλα του Τέξας. Η αιτία θανάτου ήταν τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι, αναφέρει το CBS.
Αν και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για δύο δεκαετίες, οι Αρχές ανέφεραν πως ποτέ δεν αμέλησαν να ερευνούν κάθε στοιχείο που προέκυπτε, ενώ το 2018, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ανακοίνωσε αμοιβή έως 6.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε σύλληψη.
Τελικά, 20 χρόνια μετά, οι έρευνες οδήγησαν στη σύνδεση του εγκλήματος με έναν 66χρονο ύποπτο, ονόματι Σολ Γκονζάλεζ.
Ο Γκονζάλεζ συνελήφθη στην ίδια πόλη όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
«Επί είκοσι χρόνια, αυτή η κοινότητα κουβαλούσε τη μνήμη μιας τρομερής απώλειας», δήλωσε ο σερίφης Χέκτορ Ραμίρεζ σε μια ανακοίνωση. «Αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης. Ακόμα πιο σημαντικό, αποτελεί μια στιγμή επούλωσης πληγών για την οικογένεια του θύματος, που περίμενε τόσο καιρό, και για μια κοινότητα που δεν ξέχασε ποτέ».
Πρόκειται για το πτώμα της 26χρονης Βαλερί Λαγκούνα, η οποία ήταν 9 μηνών έγκυος όταν εξαφανίστηκε στις 19 Ιουλίου 2005.
Αργότερα την ίδια μέρα, το πτώμα της βρέθηκε στο νεκροταφείο Κρίστο Τέι στην Κοτούλα του Τέξας. Η αιτία θανάτου ήταν τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι, αναφέρει το CBS.
Αν και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για δύο δεκαετίες, οι Αρχές ανέφεραν πως ποτέ δεν αμέλησαν να ερευνούν κάθε στοιχείο που προέκυπτε, ενώ το 2018, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ανακοίνωσε αμοιβή έως 6.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε σύλληψη.
Τελικά, 20 χρόνια μετά, οι έρευνες οδήγησαν στη σύνδεση του εγκλήματος με έναν 66χρονο ύποπτο, ονόματι Σολ Γκονζάλεζ.
Ο Γκονζάλεζ συνελήφθη στην ίδια πόλη όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
«Επί είκοσι χρόνια, αυτή η κοινότητα κουβαλούσε τη μνήμη μιας τρομερής απώλειας», δήλωσε ο σερίφης Χέκτορ Ραμίρεζ σε μια ανακοίνωση. «Αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης. Ακόμα πιο σημαντικό, αποτελεί μια στιγμή επούλωσης πληγών για την οικογένεια του θύματος, που περίμενε τόσο καιρό, και για μια κοινότητα που δεν ξέχασε ποτέ».
Ειδήσεις σήμερα:
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
«Μου στέλνει αυτός, πήγαινε δείρτε τον» - Οι παραγγελίες ξυλοδαρμών από τον Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στη μαφία της Κρήτης
Δολοφονία 51χρονης από τον κουμπάρο της στην Αμφιλοχία: «Ο άνδρας της Άννας έχει καταρρεύσει», λέει ο πρόεδρος του χωριού
Η Άννα Βίσση δημοσίευσε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα