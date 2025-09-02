Συνελήφθη 66χρονος για τη δολοφονία 26χρονης στο Τέξας πριν από 20 χρόνια - Τη σκότωσε ενώ ήταν έγκυος 9 μηνών
Συνελήφθη 66χρονος για τη δολοφονία 26χρονης στο Τέξας πριν από 20 χρόνια - Τη σκότωσε ενώ ήταν έγκυος 9 μηνών

Το πτώμα της βρέθηκε σε ένα νεκροταφείο του Τέξας τον Ιούλιο του 2005

Ένας 66χρονος άνδρας συνελήφθη για τη δολοφονία μιας εγκύου γυναίκας 20 χρόνια αφού βρέθηκε το πτώμα της σε νεκροταφείο του Τέξας.

Πρόκειται για το πτώμα της 26χρονης Βαλερί Λαγκούνα, η οποία ήταν 9 μηνών έγκυος όταν εξαφανίστηκε στις 19 Ιουλίου 2005.

Αργότερα την ίδια μέρα, το πτώμα της βρέθηκε στο νεκροταφείο Κρίστο Τέι στην Κοτούλα του Τέξας. Η αιτία θανάτου ήταν τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι, αναφέρει το CBS.

Αν και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για δύο δεκαετίες, οι Αρχές ανέφεραν πως ποτέ δεν αμέλησαν να ερευνούν κάθε στοιχείο που προέκυπτε, ενώ το 2018, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας ανακοίνωσε αμοιβή έως 6.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν σε σύλληψη.

Τελικά, 20 χρόνια μετά, οι έρευνες οδήγησαν στη σύνδεση του εγκλήματος με έναν 66χρονο ύποπτο, ονόματι Σολ Γκονζάλεζ.

Ο Γκονζάλεζ συνελήφθη στην ίδια πόλη όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Κατηγορείται για δολοφονία πρώτου βαθμού και κρατείται με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

«Επί είκοσι χρόνια, αυτή η κοινότητα κουβαλούσε τη μνήμη μιας τρομερής απώλειας», δήλωσε ο σερίφης Χέκτορ Ραμίρεζ σε μια ανακοίνωση. «Αυτή η σύλληψη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την απονομή δικαιοσύνης. Ακόμα πιο σημαντικό, αποτελεί μια στιγμή επούλωσης πληγών για την οικογένεια του θύματος, που περίμενε τόσο καιρό, και για μια κοινότητα που δεν ξέχασε ποτέ».


