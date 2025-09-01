Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη σύλληψη υπόπτου για τον φόνο του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, ο Αντρίι Παρούμπι είχε επιζήσει το 2014 όταν έγινε απόπειρα κατά της ζωής του με επιθετική χειροβομβίδα.Τα τρία και πλέον χρόνια του πολέμου, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν αλληλοκατηγορηθεί για δεκάδες δολοφονίες, ιδίως πολιτικών και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων.Το Σάββατο, το κρατικό ουκρανικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι ο εκτελεστής ήταν μεταμφιεσμένος σε μεταφορέα και κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό ποδήλατο, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.Η είδηση του θανάτου του Αντρίι Παρούμπι ώθησε πολλούς στην Ουκρανία, ιδίως αξιωματούχους και πολιτικούς, να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα.Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο έκανε λόγο για «πατριώτη» που «είχε μεγάλη συμβολή στον σχηματισμό του κράτους μας».Ο πρώην πρόεδρος Πέτρο Ποροσένκο από την πλευρά του τόνισε πως η δολοφονία διαπράχθηκε «στην καρδιά της Ουκρανίας», καταγγέλλοντας «πράξη τρομοκρατίας».