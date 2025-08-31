Ο αρχηγός των Χούθι υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ
Αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στη Σαναά
Ο αρχηγός των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη απείλησε σήμερα να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, την επομένη της ανακοίνωσης του θανάτου, σε ισραηλινά πλήγματα την Πέμπτη στη Σαναά, του πρωθυπουργού των ανταρτών, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.
«Η στοχοθέτηση του Ισραήλ από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους» θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δήλωσε ο Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι, σε μια ομιλία στο δίκτυο των ανταρτών, Al-Massirah, όπου διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα δεν θα αναγκάσουν το κίνημά του να «λυγίσει».
Αντάρτες Χούθι πραγματοποίησαν εφόδους σήμερα στα γραφεία δύο υπηρεσιών αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και συνέλαβαν εργαζόμενους, σύμφωνα με μια πηγή από την Υεμένη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ένοπλοι που συνδέονται με τους Χούθι εισέβαλαν σε γραφεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) στην πόλη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, είπε στο dpa μια πηγή που πρόσκειται στους εργαζόμενους των υπηρεσιών και η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί.
Οι ένοπλοι συνέλαβαν επτά εργαζόμενους του WFP και τρεις ανθρώπους που εργάζονταν για την UNICEF και τους μετέφεραν σε μια άγνωστη τοποθεσία, σύμφωνα με την πηγή.
Το κίνητρο της απαγωγής δεν έχει διευκρινιστεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ούτε από τους Χούθι ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη.
Κατά το παρελθόν οι Χούθι είχαν απαγάγει εργαζόμενους στα Ηνωμένα Έθνη, κατηγορώντας τους ότι ήταν κατάσκοποι των ΗΠΑ. Είκοσι τρεις εργαζόμενοι αρωγής εξακολουθούν και κρατούνται από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΗΕ.
