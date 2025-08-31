Με τον Σι συναντήθηκε ο Ερντογάν στην Κίνα - Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις, η Γάζα και η Ουκρανία

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ο Ερντογάν έφτασε στην Τιαντζίν για τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης
Στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας έφτασε από το πρωί της Κυριακής και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.
Αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνκ και επισήμανε τη σημασία της λήψης μέτρων από κοινού για την εναρμόνιση του άξονα μεταφορών του Μεσαίου Διαδρόμου που υποστηρίζει η Τουρκία με την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας.
Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε επίσης η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τον πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές πρέπει να υποστηριχθούν με επενδύσεις, προκειμένου να καταστούν ισορροπημένες και βιώσιμες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η από κοινού δράση των δύο χωρών για υποστήριξη της ανάπτυξης της Συρίας, καθώς και άλλα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.
#SONDAKİKA— TRT HABER (@trthaber) August 31, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.https://t.co/UnMWnTQp6Q pic.twitter.com/WjjYCcK5MQ
