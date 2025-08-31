Με τον Σι συναντήθηκε ο Ερντογάν στην Κίνα - Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις, η Γάζα και η Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βλαντίμιρ Πούτιν

Με τον Σι συναντήθηκε ο Ερντογάν στην Κίνα - Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις, η Γάζα και η Ουκρανία

Ο Ερντογάν έφτασε στην Τιαντζίν για τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης

Με τον Σι συναντήθηκε ο Ερντογάν στην Κίνα - Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις, η Γάζα και η Ουκρανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας έφτασε από το πρωί της Κυριακής και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνκ και επισήμανε τη σημασία της λήψης μέτρων από κοινού για την εναρμόνιση του άξονα μεταφορών του Μεσαίου Διαδρόμου που υποστηρίζει η Τουρκία με την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας.




Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε επίσης η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τον πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές πρέπει να υποστηριχθούν με επενδύσεις, προκειμένου να καταστούν ισορροπημένες και βιώσιμες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η από κοινού δράση των δύο χωρών για υποστήριξη της ανάπτυξης της Συρίας, καθώς και άλλα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.


Ειδήσεις σήμερα:

Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης