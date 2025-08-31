Με τον Σι συναντήθηκε ο Ερντογάν στην Κίνα - Στο επίκεντρο οι εμπορικές σχέσεις, η Γάζα και η Ουκρανία

Στην πόλη Τιαντζίν της Κίνας έφτασε από το πρωί της Κυριακής και ογια τη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.Αργότερα, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του,και επισήμανε τη σημασία της λήψης μέτρων από κοινού για την εναρμόνιση του άξονα μεταφορών του Μεσαίου Διαδρόμου που υποστηρίζει η Τουρκία με την πρωτοβουλίατης Κίνας.Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε επίσης η οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τον πρόεδρονα δηλώνει ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές πρέπει να υποστηριχθούν με επενδύσεις, προκειμένου να καταστούν ισορροπημένες και βιώσιμες.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στη, ο πόλεμος μεταξύκαι, η από κοινού δράση των δύο χωρών για υποστήριξη της ανάπτυξης της, καθώς και άλλα περιφερειακά και παγκόσμια θέματα.