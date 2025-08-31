Αυτά είναι τα drones από τα… Lidl που ισοπέδωσαν ρωσικές γέφυρες
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα drones από τα… Lidl που ισοπέδωσαν ρωσικές γέφυρες

Η πρόσφατη ουκρανική επιχείρηση με την καταστροφή δύο στρατηγικών γεφυρών στο Μπέλγκοροντ ανέδειξε για ακόμη μια φορά την ανατρεπτική ισχύ των φθηνών drones τύπου στον σύγχρονο πόλεμο. Δείτε το εντυπωσιακό video.

Αυτά είναι τα drones από τα… Lidl που ισοπέδωσαν ρωσικές γέφυρες
UPD:

Η επιτυχία αυτή, που στηρίχθηκε σε drones FPV (First Person View), αξίας μόλις 600 δολαρίων, απέδειξε ότι η τεχνολογία των «χειροποίητων» ή ημι-εμπορικών UAV μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πολύ πιο δαπανηρά συστήματα.

Τα περισσότερα ουκρανικά FPV drones δεν κατασκευάζονται σε μεγάλες γραμμές παραγωγής, αλλά προέρχονται από μικρά εργαστήρια και αποθήκες όπου τροποποιούνται με εξαρτήματα που βρίσκει κανείς στην αγορά των κλασικών drones. Διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης και σύστημα χειρισμού με γυαλιά FPV, δίνοντας στον χειριστή την αίσθηση ότι «πετά» μέσα από το ίδιο το drone. Το βάρος τους κυμαίνεται συνήθως από ένα έως δύο κιλά, με μήκος 25 έως 35 εκατοστά, ενώ κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες brushless που φτάνουν έως και τις 30.000 στροφές το λεπτό, προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση. Η ταχύτητά τους αγγίζει τα 150 με 180 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα αντιαεροπορικά συστήματα...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

UPD:

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης