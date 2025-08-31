Αυτά είναι τα drones από τα… Lidl που ισοπέδωσαν ρωσικές γέφυρες

Η επιτυχία αυτή, που στηρίχθηκε σε drones FPV (First Person View), αξίας μόλις 600 δολαρίων, απέδειξε ότι η τεχνολογία των «χειροποίητων» ή ημι-εμπορικών UAV μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πολύ πιο δαπανηρά συστήματα.

Τα περισσότερα ουκρανικά FPV drones δεν κατασκευάζονται σε μεγάλες γραμμές παραγωγής, αλλά προέρχονται από μικρά εργαστήρια και αποθήκες όπου τροποποιούνται με εξαρτήματα που βρίσκει κανείς στην αγορά των κλασικών drones. Διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης και σύστημα χειρισμού με γυαλιά FPV, δίνοντας στον χειριστή την αίσθηση ότι «πετά» μέσα από το ίδιο το drone. Το βάρος τους κυμαίνεται συνήθως από ένα έως δύο κιλά, με μήκος 25 έως 35 εκατοστά, ενώ κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες brushless που φτάνουν έως και τις 30.000 στροφές το λεπτό, προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση. Η ταχύτητά τους αγγίζει τα 150 με 180 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα αντιαεροπορικά συστήματα...





