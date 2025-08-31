Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Αυτά είναι τα drones από τα… Lidl που ισοπέδωσαν ρωσικές γέφυρες
Η πρόσφατη ουκρανική επιχείρηση με την καταστροφή δύο στρατηγικών γεφυρών στο Μπέλγκοροντ ανέδειξε για ακόμη μια φορά την ανατρεπτική ισχύ των φθηνών drones τύπου στον σύγχρονο πόλεμο. Δείτε το εντυπωσιακό video.
Η επιτυχία αυτή, που στηρίχθηκε σε drones FPV (First Person View), αξίας μόλις 600 δολαρίων, απέδειξε ότι η τεχνολογία των «χειροποίητων» ή ημι-εμπορικών UAV μπορεί να προσφέρει αποτελέσματα που μέχρι πρότινος απαιτούσαν πολύ πιο δαπανηρά συστήματα.
Τα περισσότερα ουκρανικά FPV drones δεν κατασκευάζονται σε μεγάλες γραμμές παραγωγής, αλλά προέρχονται από μικρά εργαστήρια και αποθήκες όπου τροποποιούνται με εξαρτήματα που βρίσκει κανείς στην αγορά των κλασικών drones. Διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης και σύστημα χειρισμού με γυαλιά FPV, δίνοντας στον χειριστή την αίσθηση ότι «πετά» μέσα από το ίδιο το drone. Το βάρος τους κυμαίνεται συνήθως από ένα έως δύο κιλά, με μήκος 25 έως 35 εκατοστά, ενώ κινούνται με ηλεκτρικούς κινητήρες brushless που φτάνουν έως και τις 30.000 στροφές το λεπτό, προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση. Η ταχύτητά τους αγγίζει τα 150 με 180 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά δύσκολους στόχους για τα αντιαεροπορικά συστήματα...
