«Ενήργησα προς το συμφέρον της χώρας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης μετά την καθαίρεσή της
Η αντιοπλίτευση λέει ότι ο επόμενος πρωθυπουργός πρέπει να διαλύσει τη Βουλή - Το κυβερνών κόμμα θα ονομάσει υποψήφιο πρωθυπουργό τον Τσαϊκάσεμ Νιτισίρι
Η καθαιρεθείσα πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, δήλωσε σήμερα ότι προσπάθησε να κάνει το καλύτερο για τη χώρα κατά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Χουν Σεν, τον πρώην πρωθυπουργό της Καμπότζης, που οδήγησε στην καθαίρεσή της.
«Οι προθέσεις μου ήταν προς το συμφέρον της χώρας, όχι για προσωπικό μου όφελος, αλλά για τη ζωή των ανθρώπων, αμάχων και στρατιωτών», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την καθαίρεσή της από το Συνταγματικό Δικαστήριο που έκρινε ότι παρέβη τα ηθικά πρότυπα που πρέπει να πληροί ο πρωθυπουργός κάνοντας αυτήν την τηλεφωνική συνδιάλεξη, η καταγραφή της οποίας διέρρευσε στο διαδίκτυο.
«Η σημερινή ετυμηγορία προκάλεσε μια αλλαγή στην πολιτική της Ταϊλάνδης, όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, όλες οι πλευρές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λαός, όλοι μας πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να οικοδομήσουμε πολιτική σταθερότητα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλο σημείο καμπής», είπε στους δημοσιογράφους.
Στο μεταξύ, ο ηγέτης του κυριότερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ταϊλάνδη δήλωσε ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να διαλύσει το Κοινοβούλιο εντός των προσεχών τεσσάρων μηνών.
Ο Ναταπόνγκ Ρουενγκπανιαουούτ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως το κόμμα δεν θα συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση, αλλά θα υποστηρίξει οποιοδήποτε άλλο κόμμα επιδιώξει να σχηματίσει κυβέρνηση εφόσον τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης μιας κίνησης για αλλαγή του Συντάγματος πριν από τις επόμενες εκλογές.
Αξιωματούχος του κόμματος Bhumjaithai της Ταϊλάνδης δήλωσε από την πλευρά του ότι θα διεξαγάγουν συνομιλίες με το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα, μετά την καθαίρεση της πρωθυπουργού Παετονγκτάρν Σιναουάτρα.
Ο ηγέτης του Bhumjaithai Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ είναι μεταξύ των πέντε υποφηφίων που θα μπορούσαν να γίνουν πρωθυπουργοί με βάση το ισχύον Σύνταγμα.
Τέλος, το κόμμα Pheu Thai θα ονομάσει τον Τσαϊκάσεμ Νιτισίρι ως υποψήφιό του για την πρωθυπουργία, όπως δήλωσε κομματικός αξιωματούχος.
Ο 77χρονος Τσαϊκάσεμ είναι δικηγόρος και πρώην γενικός εισαγγελέας με μακρά νομική σταδιοδρομία στον γραφειοκρατικό μηχανισμό προτού αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης το 2013.
