Τζέι Ντι Βανς: Αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τραγωδία, είμαι έτοιμος να αναλάβω
Τζέι Ντι Βανς: Αν, Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τραγωδία, είμαι έτοιμος να αναλάβω
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για την ετοιμότητά του να αντικαταστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ρεπουμπλικανός
Έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ αν συμβεί κάποια «τραγωδία» στον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είναι ο Τζέι Ντι Βανς, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει υγιής και δραστήριος, παρά τα 79 του χρόνια και τα πρόσφατα ιατρικά ευρήματα που γνωστοποιήθηκαν από τον Λευκό Οίκο.
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα USA Today, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας. «Ναι, πράγματα μπορούν πάντα να συμβούν», απάντησε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, τραγικά γεγονότα συμβαίνουν. Και αν, Θεός φυλάξοι, υπάρξει μια τρομερή τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση από αυτή που έχω λάβει τις τελευταίες 200 ημέρες, πάνω στο καθήκον».
Ωστόσο, ο Βανς έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί τις αντοχές του προέδρου: «Νιώθω πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό».
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλικία 79 ετών, είναι ο γηραιότερος που έχει ορκιστεί πρόεδρος στις ΗΠΑ. Ο Βανς, από την άλλη, είναι ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ίδιος τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει ακμαίος: «Έχει απίστευτη ενέργεια και, ενώ οι περισσότεροι συνεργάτες του είναι νεότεροι, στην πραγματικότητα είναι εκείνος που πάει τελευταίος για ύπνο, κάνει τα τελευταία τηλεφωνήματα της ημέρας και είναι ο πρώτος που ξυπνά και ξεκινά τις επαφές του το πρωί».
Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος, μετά από ήπιο πρήξιμο που παρατηρήθηκε στα κάτω άκρα. Όπως διευκρίνισε, ο προεδρικός γιατρός απέδωσε τα σημάδια σε «ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών» λόγω των συνεχών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης.
Σε σχετικό ιατρικό υπόμνημα, ο προεδρικός ιατρός σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις που απέκλεισαν προβλήματα θρόμβωσης ή καρδιακής ανεπάρκειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα USA Today, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντα του προέδρου, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει από δύο απόπειρες δολοφονίας. «Ναι, πράγματα μπορούν πάντα να συμβούν», απάντησε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ναι, τραγικά γεγονότα συμβαίνουν. Και αν, Θεός φυλάξοι, υπάρξει μια τρομερή τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση από αυτή που έχω λάβει τις τελευταίες 200 ημέρες, πάνω στο καθήκον».
pic.twitter.com/WHGyQETBXy— Dr Unwoke (@DoctorUnwoke) August 29, 2025
🛡️ Truth Exposed! 🛡️
VP JD Vance, on August 28, 2025, in a USA Today interview, affirmed readiness to lead if needed, but stressed President Trump's robust health, dismissing media hoaxes about his condition. Vance's 200 days of on-the-job training and…
Ωστόσο, ο Βανς έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν αμφισβητεί τις αντοχές του προέδρου: «Νιώθω πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό».
Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλικία 79 ετών, είναι ο γηραιότερος που έχει ορκιστεί πρόεδρος στις ΗΠΑ. Ο Βανς, από την άλλη, είναι ο τρίτος νεότερος αντιπρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Παρά τη διαφορά ηλικίας, ο ίδιος τόνισε ότι ο Τραμπ παραμένει ακμαίος: «Έχει απίστευτη ενέργεια και, ενώ οι περισσότεροι συνεργάτες του είναι νεότεροι, στην πραγματικότητα είναι εκείνος που πάει τελευταίος για ύπνο, κάνει τα τελευταία τηλεφωνήματα της ημέρας και είναι ο πρώτος που ξυπνά και ξεκινά τις επαφές του το πρωί».
Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο πρόεδρος έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος, μετά από ήπιο πρήξιμο που παρατηρήθηκε στα κάτω άκρα. Όπως διευκρίνισε, ο προεδρικός γιατρός απέδωσε τα σημάδια σε «ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών» λόγω των συνεχών χειραψιών και της λήψης ασπιρίνης.
Σε σχετικό ιατρικό υπόμνημα, ο προεδρικός ιατρός σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις που απέκλεισαν προβλήματα θρόμβωσης ή καρδιακής ανεπάρκειας.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα