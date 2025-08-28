Λίβανος: Ανανεώθηκε η εντολή της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ έως τον Δεκέμβριο 2026

Οι ΗΠΑ επέμειναν ότι ο Λιβανικός Στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες του χωρίς στήριξη. Όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ν. Τραμπ, σε πρόταση του στο Κογκρέσο τον περασμένο Μάιο, είχε δηλώσει ότι η UNIFIL απέτυχε «να συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ», προτείνοντας τη μείωση χρηματοδότησης στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο Αναπ. Γέν. Γραμματέας Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων Ζαν-Πιερ Λακρουά είχε διευκρινίσει ότι η UNIFIL «ποτέ δεν είχε εντολή να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», αλλά να συμβάλει στην εφαρμογή της απόφασης 1701 (2006).Εν τελεί το σχέδιο Ψηφίσματος, που έγινε αποδεκτό από όλα τα κράτη-μέλη, περιέχει σαφές χρονοδιάγραμμα: παρατείνει την εντολή για «τελευταία φορά» έως 31 Δεκεμβρίου 2026, οπότε ζητείται η παύση των επιχειρήσεων της UNIFIL και η έναρξη, από την ημερομηνία αυτή και εντός ενός έτους, τακτικής και ασφαλούς αποχώρησης. Ακολουθεί περίοδος εκκαθάρισης. Καθορίζονται λειτουργίες που η UNIFIL, σε συνεργασία με τον Λίβανο, θα συνεχίσει κατά τη διάρκεια αποχώρησης όπως η προστασία προσωπικού, εγκαταστάσεων και εφοδίων, διατήρηση επίγνωσης κατάστασης κοντά στις θέσεις της και συμβολή στην προστασία αμάχων.Ζητείται επίσης από τον ΓΓ ΟΗΕ μέχρι την 1η Ιουνίου 2026 να παρουσιάσει επιλογές για την εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 μετά την αποχώρηση, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης στον Λιβανικό στρατό για αναδιάταξη νότια του ποταμού Λιτάνι και ενίσχυση παρακολούθησης της Μπλε Γραμμής. Γίνεται έκκληση για διεθνή στήριξη στον Λιβανικό Στρατό και κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, για οικονομική βοήθεια στον Λίβανο.Το Ψήφισμα απαιτεί πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 και χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός της 26ης Νοεμβρίου 2024 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, εκφράζοντας όμως σοβαρή ανησυχία για «συνεχείς παραβιάσεις», όπως «αεροπορικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις σε λιβανικό έδαφος». Κατόπιν αιτήματος της Σλοβενίας προστέθηκε κάλεσμα για σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.Στο κείμενο του Ψηφίσματος καλείται η κυβέρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια της Μπλέ Γραμμής και τις λιβανικές αρχές να αναπτυχθούν στις θέσεις αυτές «με χρονικά περιορισμένη στήριξη της UNIFIL», επεκτείνοντας τον έλεγχο του Λιβάνου σε όλη την επικράτειά του.