Κροατία: Συνελήφθη ένας αξιωματικός και η φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Σερβίας
O πιλότος υπηρέτησε στην KFRO, τη ΝΑΤΟϊκή ειρηνευτική δύναμη του Κοσόβου - Οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα για το ζεύγος - Κανένα σχόλιο από το Βελιγράδι
Οι αρχές της Κροατίας συνέλαβαν έναν αξιωματικό του στρατού και τη Σέρβα φίλη του με την κατηγορία της κατασκοπείας, ανέφερε σήμερα ένα τοπικό γραφείο της γενικής εισαγγελίας της χώρας.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα για το ζεύγος, ωστόσο δεν δόθηκε καμία λεπτομέρεια για τους συλληφθέντες και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ένας 54χρονος αξιωματικός του κροατικού στρατού, με τα αρχικά J.I.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για έναν πιλότο που υπηρέτησε στην KFRO, τη ΝΑΤΟϊκή ειρηνευτική δύναμη του Κοσόβου και ότι ο ίδιος και η φίλη του πιστεύεται ότι διενεργούσαν κατασκοπεία υπέρ της Σερβίας.
Το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008 αλλά το Βελιγράδι δεν την αναγνωρίζει. Η KFOR έχει αναλάβει την επιτήρηση της ειρήνης μετά το τέλος του πολέμου του 1998-9.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες. Το Βελιγράδι δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.
Uhićeni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i njegova partnerica, on joj odavao tajne, a ona ih prenosila Vučiću - https://t.co/D9qdeeQqse#špijunaža #Vis #KFOR pic.twitter.com/kOh1FaOMWH— hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 27, 2025
