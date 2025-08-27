Οργάνωση «Save the Children» στον ΟΗΕ: Τα παιδιά στη Γάζα δεν έχουν πλέον τη δύναμη ούτε να κλάψουν

Στις κλινικές μας επικρατεί σχεδόν σιωπή - Τα παιδιά ψυχορραγούν - Παραμένουν ξαπλωμένα εκεί, αποσκελετωμένα, χάνοντας στην κυριολεξία τις δυνάμεις τους μπροστά στα μάτια μας ανέφερε η επικεφαλής της οργάνωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας