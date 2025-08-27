Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Μελόνι: Κριτική στο Ισραήλ για τη Γάζα και προειδοποίηση στην ΕΕ - «Καμία δύναμη δεν θα μας σταματήσει στο μεταναστευτικό»
Οι παρεμβάσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο ετήσιο συνέδριο της Καθολικής οργάνωσης Comunione e Liberazione στο Ρίμινι, η Τζόρτζια Μελόνι προχώρησε σε τρεις παρεμβάσεις, αναφερόμενη στο μεταναστευτικό, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και στις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, μιλώντας για το μεταναστευτικό, η πρωθυπουργός της Ιταλίας δήλωσε ότι καμία θεσμική ή πολιτική δύναμη δεν θα εμποδίσει την κυβέρνησή της να εφαρμόσει τον νόμο. «Θέλω να πω ξεκάθαρα ότι κάθε προσπάθεια να μας αποτρέψουν από τη διαχείριση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης θα απορριφθεί: δεν υπάρχει δικαστής, πολιτικός ή γραφειοκράτης που να μπορεί να μας εμποδίσει να εφαρμόσουμε τον ιταλικό νόμο, να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών, να πολεμήσουμε τους δουλεμπόρους και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές» είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της που έκλεισε τις εργασίες του συνεδρίου.
Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή, η Μελόνι επισήμανε ότι η αντίδραση του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς έχει ξεπεράσει τα όρια: «Δεν διστάσαμε ούτε λεπτό να στηρίξουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα μετά τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε μια αντίδραση που έχει ξεπεράσει την αρχή της αναλογικότητας, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς αθώους και πλήττοντας ακόμη και χριστιανικές κοινότητες» σημείωσε, επαναλαμβάνοντας το αίτημά της για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς.
Στην ίδια ομιλία, η Μελόνι σχολίασε και την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας σύμπλευση με την πρόσφατη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. «Η ΕΕ είναι όλο και περισσότερο καταδικασμένη στη γεωπολιτική ασημαντότητα, ανίκανη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σωστά επισήμανε ο Μάριο Ντράγκι από αυτό το βήμα». «Συμφωνώ με πολλές από τις κριτικές που ακούστηκαν για την τρέχουσα κατάσταση της ΕΕ, τόσο που τις έχω επαναλάβει πολλάκις στο παρελθόν, σε σημείο που είχα δεχθεί έντονη κριτική ακόμη και από εκείνους που σήμερα τις υποστηρίζουν», πρόσθεσε.
