Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη
H επίθεση έγινε τρεις ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος ανταρτών Χούθι στη Σανάα
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το έδαφος της Υεμένης, τρεις ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν εναντίον εγκαταστάσεων υπό τον έλεγχο του κινήματος ανταρτών Χούθι στη Σανάα, όπου σκοτώθηκαν δέκα άνθρωποι, κατά εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.
«Αφού ενεργοποιήθηκαν σειρήνες» της αεράμυνας «σε πολλούς τομείς του Ισραήλ, πύραυλος που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω Telegram. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως άκουσε σειρήνες στην Ιερουσαλήμ.
