Μέρισμα από τα κέρδη των δασμών θέλει να δώσει ο Τραμπ

Ο λαός υπέφερε κάτω από μια ανόητη ηγεσία, είπε σε δηλώσεις του

Τις δικές του πολιτικές στην οικονομία εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έριξε στο τραπέζι μια ιδέα που ίσως μόνο αυτός θα μπορούσε να σκεφτεί.
Προανήγγειλε ότι θα καταβάλει μέρισμα στους Αμερικανούς από τα κέρδη μετά τους δασμούς που επέβαλε σε όλον τον πλανήτη.


Εξήγησε ότι «υπέφεραν κάτω από μια ανόητη ηγεσία», όπως λίγοι πολύ χαρακτηρίζει τους προκατόχους του.

«Είναι μια πιθανότητα είπε ακόμη. Πρωταρχικά θέλουμε να ξεπληρώσουμε το χρέος, αλλά είναι μια πιθανότητα να πάρουμε ένα κομμάτι και να δώσουμε ένα μέρισμα στον λαό.

Στις αρχές Αυγούστου είχε αναφερθεί ξανά στο ίδιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι το μέρισμα θα μπορούσε να κινηθεί προς ανθρώπους μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος.

