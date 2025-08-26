Θυρανοίξια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Κλείσιμο

Το πρωί της Κυριακής, 24 Αυγούστου 2025, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, αφού προηγουμένως ετέλεσε την ακολουθία των Θυρανοιξίων, με αφορμή την ολοκλήρωση της εκ βάθρων εξωτερικής και εσωτερικής αποκαταστάσεως αυτού.Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ελσιγκίου και πάσης Φιλλανδίας κ. Ηλίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ. Στέφανος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Απόστολος και ο οικείος Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας.Παρέστησαν, επίσης, ο Εξοχ. Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής κ. Δημήτριος Παπαστεργίου μετά της συζύγου του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, Εξοχ. κ. Ιωάννης Μιχαήλ Λοβέρδος μετά τριμελούς συνοδείας, οι Εξοχώτατοι Πρέσβεις Ελλάδος και Κύπρου, κ.κ. Αικατερίνη Φουντουλάκη και Σόλων Σάββα, η Γεν. Πρόξενος του Παναμά στις ΗΠΑ Εντιμ. κ. Georgia Athanasopulos μετά του Επιχειρηματία εξ Ελλάδος κ. Μανώλη Πετρογιάννη, και ο Αποστολικός Νούντσιο στην Στοκχόλμη, Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Orange κ. Julio Murat.Το παρών έδωσαν, επίσης, οι Άρχοντες Οφικιάλιοι της Μητρός Εκκλησίας εξ Αμερικής μετά των συζύγων των, Drs. Anthony & Maria Limberakis, Gus & Gail Pablecas, John Mindala, Gerry & Jeannie Ranglas, Stamatis & Anita Kartalopoulos, Demetrios & Eleni Bousis, Isidoros & Maria Garifalakis, Savvas & Maria Tsivikou, καθώς και λοιποί εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, ιατροί και πλήθος ευσεβών, που από νωρίς κατέκλυσαν τον Καθεδρικό Ναό.Η Σεπτή της Ορθοδοξίας Κορυφή, στην ομιλία Της, ανεφέρθη στην θεολογική σημασία του ναού, καθώς και στην παρουσία τόσων νέων, που διψούν για την Ορθοδοξία και γίνονται φορείς του Ελληνικού πνεύματος και των αξιών του ευσεβούς ημών Γένους, ενώ εξέφρασε την Πατριαρχική ευαρέσκεια προς τον Ποιμενάρχη των Σκανδιναυϊκών Χωρών Σεβ. κ. Κλεόπα, που, όπως επεσήμανε, στα 11 χρόνια της αρχιερατείας του, έχει σημειωθεί αξιόλογο πνευματικό, συγγραφικό, διοικητικό και εν γένει έργο, που αναπαύει τους ανθρώπους και τιμά την παρουσία της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας, στις απαρτίζουσες την Ι. Μητρόπολη Σουηδίας Χώρες.Στην αντιφώνησή του, ο Σεβ. κ. Κλεόπας εξέφρασε την χαρά και συγκίνησή του, που για τρίτη φορά, επί αρχιερατείας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέπτεται την Επαρχία του, μη φειδόμενος κόπου, αποδεικνύοντας την πατρική μέριμνα και στοργή Του για τα ανά τον κόσμο διεσπαρμένα τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, και Τον παρεκάλεσε, να ευλογήσει πατριαρχικώς το ευσεβές ποίμνιο Αυτής στην Σκανδιναυΐα καθόλη.Την μεσημβρία της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, η τιμία Πατριαρχική Συνοδεία και λοιποί προσκεκλημένοι, παρεκάθησαν σε γεύμα, στο στιατόριο Cypern, το οποίο ευγενώς προσέφεραν οι ιδιοκτήτες αυτού, κ.κ. Νικόλαος Αθανασίου και Αθανάσιος Καλπάκας.Το απόγευμα της ιδίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τα μέλη της Πατριαρχικής Συνοδείας και τους Άρχοντες Οφικιαλίους της Μητρός Εκκλησίας εξ Αμερικής, ευγενώς ανταποκριθείς στην πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου της Λουθηρανικής Εκκλησίας, Σεβ. κ. Martin Modéus, παρέστη στον Καθεδρικό Ναό της Ουψάλης (Domkyrka), όπου ανέγνωσε το Σύμβολο της Πίστεως, της Νικαίας.