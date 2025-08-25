ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί την Κίνα με δασμούς 200% εάν δεν εξάγει άμεσα μαγνήτες

Το Πεκίνο διαθέτει «άσους στο μανίκι του», αλλά και «εμείς έχουμε αρκετά απίστευτα χαρτιά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Πρόσθεσε όμως ότι δεν θέλει να να πείξει αυτά τα χαρτιά, διότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την Κίνα