Πορτογαλία: Δασική πυρκαγιά κατέκαψε 640.000 στρέμματα – Η μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στη χώρα
Σε κινητοποίηση παραμένουν σχεδόν 1.000 πυροσβέστες – Η πυρκαγιά μαινόταν για 11 ημέρες σε 7 δήμους
Τις πληγές της μετρά η Πορτογαλία, που φοβάται για την αναζωπύρωση της δασικής πυρκαγιάς που μαινόταν για 11 ημέρες σε επτά δήμους και κατέκαψε έκταση ρεκόρ 64.000 στρεμμάτων.
Σε κινητοποίηση παραμένουν σχεδόν 963 πυροσβέστες, με τη στήριξη 300 οχημάτων, που πραγματοποιούν επιχειρήσεις επιτήρησης.
Η πυρκαγιά κατέκαψε 644.510 στρέμματα στη συμβολή των περιοχών Κοΐμπρα, Γκουάρντα και Καστέλο Μπράνκο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου για τη Διατήρηση της Φύσης και των Δασών (ICNF). Το προηγούμενο ρεκόρ των 530.000 στρεμμάτων είχε καταγραφεί μετά από πυρκαγιά τον Οκτώβριο του 2017.
Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από πολλούς κεραυνούς σε μια δύσβατη περιοχή, δεν κινδυνεύει σήμερα να εξαπλωθεί. Σήμερα δεν καταγράφονται σημαντικές εστίες. Όμως χθες, ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε, καθώς τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.
Η κλιματική κρίση
Η Πορτογαλία, όπως και η Ισπανία, όπου τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 600.000 στρέμματα παρά την πτώση της θερμοκρασίας που έχει βελτιώσει την κατάσταση, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), σχεδόν 2.780.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τα τέλη Ιουλίου στην Πορτογαλία.
Το 2017, περισσότερα από 5.630.000 στρέμματα κάηκαν σε πυρκαγιές που προκάλεσαν 119 θανάτους, μια χρονιά-ρεκόρ αφότου το EFFIS ξεκίνησε την καταγραφή αυτών των στοιχείων το 2006.
Η Ιβηρική χερσόνησος έχει πληγεί πολύ από την κλιματική αλλαγή που προκαλεί μεγαλύτερους σε διάρκεια καύσωνες και ξηρασίες, ξεραίνοντας τη βλάστηση και ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τις δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τους ειδικούς.
