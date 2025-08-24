Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, διαβεβαιώνει ο ΔΟΑΕ
Για τέταρτη ημέρα η πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone
Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια επιβεβαίωσε ότι η ραδιενέργεια κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, είναι σε κανονικά επίπεδα.
Από την πλευρά του, ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδοτήθηκε κοντά στον σταθμό ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και πτώση 50% της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά drone αναχαιτίστηκαν πάνω από 12 ρωσικές περιφέρειες σήμερα Κυριακή, ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στη Νοβοσαχτίνσκ την Πέμπτη. Το εκεί διυλιστήριο πουλάει καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και η ετήσια ικανότητά του φθάνει τα πέντε εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.
Ο Γιούρι Σλιούσαρ, που ασκεί χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, δήλωσε πως είχε μία συνάντηση στη Νοβοσαχτίνσκ.
«Η περιοχή της φωτιάς στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων της Νοβοσαχτίνσκ έχει τώρα μειωθεί», δήλωσε στο Telegram. «Από τις 21 Αυγούστου, οι πυροσβέστες μάχονται να κατασβέσουν πυρκαγιά στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων... που υπέστη ζημιές έπειτα από εχθρική επίθεση».
Ο ίδιος είπε πως 412 άνθρωποι και 150 είδη εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, περιλαμβανομένων πυροσβεστικών τρένων.
A fire broke out at the Kursk Nuclear Power Plant following a series of Ukrainian drone attacks. According to the facility’s press office, the damage to an auxiliary transformer led to a 50% reduction in operating capacity at Unit 3 of the plant. pic.twitter.com/7sZp1rNEdL— TVP World (@TVPWorld_com) August 24, 2025
