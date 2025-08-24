Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, διαβεβαιώνει ο ΔΟΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Ουκρανία

Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, διαβεβαιώνει ο ΔΟΑΕ

Για τέταρτη ημέρα η πυρκαγιά σε ρωσικό διυλιστήριο έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

Κανονικά τα επίπεδα ραδιενέργειας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, διαβεβαιώνει ο ΔΟΑΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η υπηρεσία του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια επιβεβαίωσε ότι η ραδιενέργεια κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, είναι σε κανονικά επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πυροδοτήθηκε κοντά στον σταθμό ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα, προκαλώντας ζημιές σε βοηθητικό μετασχηματιστή και πτώση 50% της παραγωγικής ικανότητας του αντιδραστήρα αριθμός 3.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 95 ουκρανικά drone αναχαιτίστηκαν πάνω από 12 ρωσικές περιφέρειες σήμερα Κυριακή, ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία γιορτάζει την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Φωτιά στο διυλιστήριο

Στο μεταξύ, η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ της Ρωσίας έπειτα από πλήγμα ουκρανικού drone μαίνεται σήμερα για τέταρτη ημέρα, όπως δήλωσε ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιοχής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη Νοβοσαχτίνσκ την Πέμπτη. Το εκεί διυλιστήριο πουλάει καύσιμα κυρίως για εξαγωγή και η ετήσια ικανότητά του φθάνει τα πέντε εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου ή περίπου 100.000 βαρέλια την ημέρα.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, που ασκεί χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας Ροστόφ, δήλωσε πως είχε μία συνάντηση στη Νοβοσαχτίνσκ.

Κλείσιμο
«Η περιοχή της φωτιάς στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων της Νοβοσαχτίνσκ έχει τώρα μειωθεί», δήλωσε στο Telegram. «Από τις 21 Αυγούστου, οι πυροσβέστες μάχονται να κατασβέσουν πυρκαγιά στη μονάδα πετρελαϊκών προϊόντων... που υπέστη ζημιές έπειτα από εχθρική επίθεση».

Ο ίδιος είπε πως 412 άνθρωποι και 150 είδη εξοπλισμού χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, περιλαμβανομένων πυροσβεστικών τρένων.

Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης