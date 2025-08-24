Έκλεψε σε μια νύχτα τέσσερα πανάκριβα αυτοκίνητα - Δείτε ποια

Χαμός σε media και στην αστυνομία της Μελβούρνης, η οποία ερευνά μια εξαιρετικά τολμηρή κλοπή που σημειώθηκε στο προάστιο Balwyn North, στην ανατολική Μελβούρνη. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, ένας ύποπτος διέρρηξε ένα σπίτι στις 15 Αυγούστου, περίπου στις 1:30 π.μ., όταν οι ιδιοκτήτες κοιμόντουσαν ανυποψίαστοι.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι και άρπαξε τέσσερα ζευγάρια κλειδιών από πολυτελή οχήματα, μαζί με ένα πορτοφόλι και ακουστικά AirPods. Στη συνέχεια επέστρεφε ξανά και ξανά στο γκαράζ και το carport, αφαιρώντας τα αυτοκίνητα ένα‑ένα, επί περίπου τρεις ώρες...





