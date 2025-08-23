Κίνα: Στους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από κατάρρευση γέφυρας υπό ανέγερση - Δείτε βίντεο
Κίνα: Στους 12 έφτασε ο αριθμός των νεκρών μετά από κατάρρευση γέφυρας υπό ανέγερση - Δείτε βίντεο
Εξακολουθούν να αγνοούνται τέσσερις άνθρωποι
Στους 12 έφτασε ο απολογισμός των νεκρών, που έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση γέφυρας στην Κίνα το βράδυ της Πέμπτης (21/8), ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται τέσσερα άτομα.
Ειδικότερα, 15 εργάτες και ένας εργοδηγός βρίσκονταν στο εργοτάξιο της υπό κατασκευή γέφυρας, που ενώνει δυο περιοχές στις όχθες του Κίτρινου Ποταμού, στην επαρχία Τσινγκχάι, όταν έσπασε καλώδιο, περί τις 03:00 το πρωί (22:00 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας), ανέφερε η Ημερησία του Λαού.
Δείτε βίντεο:
Η γέφυρα, από όπου θα διέρχονται τρένα, συνδυάζει μεθόδους κατασκευής, είναι θολωτή και έχει επίσης δικτυωτούς πυλώνες.
Εικόνες που δημοσιοποίησε η Ημερησία του Λαού δείχνουν την ημιτελή γέφυρα, το κεντρικό τμήμα της οποίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, πλαισιωμένο από δυο τεράστιες σκαλωσιές και γερανούς.
