Σάλος στην Τουρκία με δημοσιεύματα για «πλαστά πτυχία» του Χακάν Φιντάν – Διαψεύδει η κυβέρνηση Ερντογάν
Οι αποκαλύψεις για τα πτυχία του προκαλούν πολιτική θύελλα στην Τουρκία - Η αντιπολίτευση μιλά για έλλειμμα αξιοπιστίας του κράτους
Σάλο στην Τουρκία προκαλούν οι αναφορές για αμφισβητούμενους τίτλους σπουδών του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με την αντιπολίτευση να μιλά για «κρίση αξιοπιστίας του κράτους» και την κυβέρνηση να αποδίδει τις καταγγελίες σε «εκστρατεία λάσπης».
Από το αμφιλεγόμενο προπτυχιακό δίπλωμα στις ΗΠΑ μέχρι τα μεταπτυχιακά στο Bilkent, η υπόθεση έχει μετατραπεί σε πολιτικό θρίλερ που πλήττει την εικόνα της Άγκυρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η υπόθεση που αφορά τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ξεκίνησε να παίρνει διαστάσεις λίγους μήνες μετά τον διορισμό του από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ιούνιο του 2023. Μέσα ενημέρωσης, όπως το News About Turkey, είχαν ήδη εκφράσει αμφιβολίες για την ακαδημαϊκή του πορεία, χαρακτηρίζοντας τις μεταπτυχιακές του εργασίες στο πανεπιστήμιο Bilkent «κομμένες και ραμμένες» για την καριέρα του στις μυστικές υπηρεσίες και αφήνοντας υπόνοιες πως δεν γράφτηκαν από τον ίδιο.
Η πραγματική «βόμβα» ήρθε το 2025, όταν ο δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Εμρέ Ουσλού αμφισβήτησε το ίδιο το προπτυχιακό δίπλωμα του Φιντάν στις ΗΠΑ. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι αποφοίτησε με Bachelor of Science στις Πολιτικές Επιστήμες από το University of Maryland University College (UMUC). Ωστόσο, εκείνη την περίοδο το πανεπιστήμιο δεν παρείχε τέτοιο πρόγραμμα, παρά μόνο Bachelor of Arts στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Στη συνέχεια, ο βουλευτής του CHP Μουράτ Εμίρ αποκάλυψε ότι το UMUC δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ισοτιμίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (YÖK). Προκάλεσε μάλιστα τον Φιντάν να παρουσιάσει επίσημο έγγραφο αναγνώρισης, κάτι που δεν έγινε. Αντί απάντησης, ο ΥΠΕΞ κατέθεσε αγωγή 200.000 λιρών για συκοφαντική δυσφήμηση.
Ωστόσο, η αντιπολίτευση συνδέει την υπόθεση με το γενικότερο ζήτημα αξιοκρατίας στη χώρα. Ο πρώην πρέσβης Ναμίκ Ταν έκανε λόγο για θεσμικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι αν η ισοτιμία δόθηκε λανθασμένα, τότε τίθενται υπό αμφισβήτηση και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι του υπουργού. Παράλληλα, επέκρινε τον υφυπουργό Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ για ασάφειες γύρω από το διδακτορικό του.
Η υπόθεση παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς συνδέεται και με πρόσφατο σκάνδαλο πλαστογραφιών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 35 άτομα με πλαστά πτυχία σε καίριες κρατικές θέσεις.
"YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok." iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 13, 2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini… pic.twitter.com/hWHiDdK2Mo
Επίσημες διαψεύσεις και πολιτικός αντίκτυποςΤο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης απέρριψαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία λάσπης» από το δίκτυο FETÖ. Δημοσίευσαν μάλιστα έγγραφο του YÖK που, όπως υποστηρίζουν, επιβεβαιώνει τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών του Φιντάν. «Μην υποκύπτετε σε αβάσιμους ισχυρισμούς που στόχο έχουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
