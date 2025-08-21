Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μακρόν σε Ερντογάν: Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία
Ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Όπως τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, επανέλαβε στον Τούρκο ομόλογό του την επιθυμία του να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:
«Μόλις ολοκληρώθηκε η συνομιλία με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τη διεθνή κατάσταση.
Καταρχάς, μοιραζόμαστε τον στόχο να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τον καθορισμό ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ την Τουρκία για την πολύ καλή συνεργασία στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων.
Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζουμε απερίφραστα τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Γάζα και να εποικίσει νέες περιοχές στη Δυτική Όχθη, ιδίως στην περιοχή Ε1, πράξεις που αντιβαίνουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.
Αυτή η φυγή προς τα εμπρός δεν μπορεί να οδηγήσει παρά μόνο σε μια κατάσταση μόνιμου πολέμου. Μόνο μια εκεχειρία, η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο καθορισμός μιας πολιτικής λύσης μπορούν να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή.
Συνεργαζόμαστε στενά με τις τουρκικές αρχές ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών, την οποία θα συμπροεδρεύσει η Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί λειτουργική μια αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία με βάση τη λύση των δύο κρατών.
Συζητήσαμε επίσης την ελπίδα που γεννήθηκε από τη συνάντηση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υπό την αιγίδα του Προέδρου Τραμπ στις 8 Αυγούστου. Είναι σημαντικό οι πρόοδοι να συνεχιστούν, ώστε να ανοίξουν όλα τα σύνορα και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία.
Τέλος, επανέλαβα στον Πρόεδρο Ερντογάν την προθυμία της Γαλλίας να εργαστεί πάνω σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία».
Η ενημέρωση της Άγκυρας
Σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Ερντογάν - Μακρόν, με αίτημα της γαλλικής πλευράς, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και πολλές περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας κατάστασης στη Γάζα.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με μια δίκαιη ειρήνη και ότι παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον.
Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η χώρα του προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η απερισκεψία που επιδεικνύει το Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ.
Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία αποδίδει σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
